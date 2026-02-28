Pokrenut postupak protiv Zvezde i Partizana zbog divljanja navijača: 7.000 evra potrošeno samo na pirotehniku

Odjeci 178. vječitog derbija u kome je Crvena zvezda slavila protiv Partizana sa ubjedljivih 3:0.

Izvor: MN PRESS

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije pokrenula je postupke protiv Crvene zvezde i Partizana zbog upotrebe pirotehnike na 178. "večitom derbiju", gdje je viđeno više incidenata. Organizacija je ocijenjena kao loša i očekuje se da oba beogradska rivala budu kažnjena, prenosi "Sportklub".

Navodno, vrijednost cjelokupne pirotehnike u derbiju procijenjena je na oko 7.000 evra, najveći incident je svakako bio požar na južnoj tribini gdje su bile smještene pristalice crno-bijelih.

Iz kancelarije Crvene zvezde već je najavljen odštetni zahtjev u vrijednosti od 200.000 evra, koliko je procijenjena šteta nastala ruiniranjem južne tribine od strane navijača Partizana.

Kako smo ranije pisali, u sumu od 200.000 evra treba uračunati stolice na južnoj tribini zbog kojih su vatrogasci ulazili na stadion, zatim polomljene stolice koje su bacane na atletsku stazu, šaranje semafora na kojem je osvanula uvredljiva poruka za Zvezdu, zatim uništavanje toaleta i kapija kroz koje se ulazi na stadion...