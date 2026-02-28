logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pokrenut postupak protiv Zvezde i Partizana zbog divljanja navijača: 7.000 evra potrošeno samo na pirotehniku

Pokrenut postupak protiv Zvezde i Partizana zbog divljanja navijača: 7.000 evra potrošeno samo na pirotehniku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Odjeci 178. vječitog derbija u kome je Crvena zvezda slavila protiv Partizana sa ubjedljivih 3:0.

Crvena zvezda i Partizan biće kažnjeni zbog vječitog derbija Izvor: MN PRESS

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije pokrenula je postupke protiv Crvene zvezdePartizana zbog upotrebe pirotehnike na 178. "večitom derbiju", gdje je viđeno više incidenata. Organizacija je ocijenjena kao loša i očekuje se da oba beogradska rivala budu kažnjena, prenosi "Sportklub".

Navodno, vrijednost cjelokupne pirotehnike u derbiju procijenjena je na oko 7.000 evra, najveći incident je svakako bio požar na južnoj tribini gdje su bile smještene pristalice crno-bijelih.

Iz kancelarije Crvene zvezde već je najavljen odštetni zahtjev u vrijednosti od 200.000 evra, koliko je procijenjena šteta nastala ruiniranjem južne tribine od strane navijača Partizana.

Kako smo ranije pisali, u sumu od 200.000 evra treba uračunati stolice na južnoj tribini zbog kojih su vatrogasci ulazili na stadion, zatim polomljene stolice koje su bacane na atletsku stazu, šaranje semafora na kojem je osvanula uvredljiva poruka za Zvezdu, zatim uništavanje toaleta i kapija kroz koje se ulazi na stadion...

Možda će vas zanimati

Tagovi

vječiti derbi FK Crvena zvezda FK Partizan Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC