logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Priče o promjeni trenera su samo mazanje očiju": Iliev opleo po upravi Partizana

"Priče o promjeni trenera su samo mazanje očiju": Iliev opleo po upravi Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Bivši čelnik Partizana Ivica Iliev nije imao riječi hvale za trenutnu upravu Partizana i rezultate crno-bijelih

Ivica Iliev komentarisao vječiti derbi Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler, a onda i sportski direktor Partizana Ivica Iliev (46) prokomentarisao je posljednji "vječiti" derbi održan na stadionu Rajko Mitić. Nakon 178. susreta gradskih rivala Crvena zvezda je slavila 3:0, a Iliev je bez dlake na jeziku prokomentarisao učinak bivšeg tima.

"Postoje dva lica Crvena zvezda. Na sreću srpskog fudbala, oni su napravili veliki iskorak i danas igraju na znatno višem nivou. Prikazuju moderan fudbal i imaju trenera koji je postao ozbiljan stručnjak - ono što je Dejan Stanković uradio u Lilu zaslužuje poštovanje. Malo koji trener bi se odlučio da ostavi po strani igrače poput Marka Arnautovića i Aleksandra Kataija, koji su i dalje velika klasa za naše uslove", rekao je Iliev tokom gostovanja na UNA TV.

"Zvezda je pokazala da ima dvije identične ekipe. Oni su dvije klase iznad ovog fudbala. Prošli derbi, ljudi koji su u fudbalu vide... koliko god Partizan da gol, osjećate da će Zvezda okrenuti. Igrači Zvezde se osjećaju superiorno. Najtužnija slika je bila kada Zvezda daje gol, a igrači se ne raduju. To nikada nije zabilježeno u istoriji derbija", dodao je on.

"Partizan je u prvom poluvremenu iskoristio svoje prilike, ali visoki presing nije strategija koju bilo koja ekipa može održavati tokom cijelog meča. Penal koji su dobili djelovao je kao posljedica odbitka, a njihova najveća šansa proistekla je iz greške protivnika.

Iliev je bio dio kluba, a sad ga posmatra sa strane. I ne krije: "Kao navijač i bivši akter kluba, osjećam razočaranje zbog trenutnog stanja. Priče o promjeni trenera su samo mazanje očiju, to je nebitna stvar. Mi smo postali amaterska liga ili liga za prodaju igrača. Gdje se vide pravi rezultati? U Evropi. Koja ekipa jedina igra Evropu? Crvena zvezda. To su činjenice i moramo pogledati istini u oči", dodao je Ivica Iliev.

Iliev je posebno pohvalio jednog igrača Crvene zvezde. "Treba da uživamo dok Katai igra u Srbiji. To je druga dimenzija fudbala. Čak ni jedan veliki igrač kao što je Arnautović ne pravi tu razliku koju pravi on. To je preozbiljno. Njih dvojica se razumiju zatvorenih očiju. Takođe, Krunić je od dolaska Dejana Stankovića drugi igrač, on je motor ekipe, dok je ranije bio samo dobar igrač. Ovo što sada igraju, to je ozbiljan nivo", zaključio je Ivica Iliev.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan FK Crvena zvezda vječiti derbi Superliga Srbije Ivica Iliev

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC