"Priče o promjeni trenera su samo mazanje očiju": Iliev opleo po upravi Partizana

Bivši čelnik Partizana Ivica Iliev nije imao riječi hvale za trenutnu upravu Partizana i rezultate crno-bijelih

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler, a onda i sportski direktor Partizana Ivica Iliev (46) prokomentarisao je posljednji "vječiti" derbi održan na stadionu Rajko Mitić. Nakon 178. susreta gradskih rivala Crvena zvezda je slavila 3:0, a Iliev je bez dlake na jeziku prokomentarisao učinak bivšeg tima.

"Postoje dva lica Crvena zvezda. Na sreću srpskog fudbala, oni su napravili veliki iskorak i danas igraju na znatno višem nivou. Prikazuju moderan fudbal i imaju trenera koji je postao ozbiljan stručnjak - ono što je Dejan Stanković uradio u Lilu zaslužuje poštovanje. Malo koji trener bi se odlučio da ostavi po strani igrače poput Marka Arnautovića i Aleksandra Kataija, koji su i dalje velika klasa za naše uslove", rekao je Iliev tokom gostovanja na UNA TV.

"Zvezda je pokazala da ima dvije identične ekipe. Oni su dvije klase iznad ovog fudbala. Prošli derbi, ljudi koji su u fudbalu vide... koliko god Partizan da gol, osjećate da će Zvezda okrenuti. Igrači Zvezde se osjećaju superiorno. Najtužnija slika je bila kada Zvezda daje gol, a igrači se ne raduju. To nikada nije zabilježeno u istoriji derbija", dodao je on.

"Partizan je u prvom poluvremenu iskoristio svoje prilike, ali visoki presing nije strategija koju bilo koja ekipa može održavati tokom cijelog meča. Penal koji su dobili djelovao je kao posljedica odbitka, a njihova najveća šansa proistekla je iz greške protivnika.

Iliev je bio dio kluba, a sad ga posmatra sa strane. I ne krije: "Kao navijač i bivši akter kluba, osjećam razočaranje zbog trenutnog stanja. Priče o promjeni trenera su samo mazanje očiju, to je nebitna stvar. Mi smo postali amaterska liga ili liga za prodaju igrača. Gdje se vide pravi rezultati? U Evropi. Koja ekipa jedina igra Evropu? Crvena zvezda. To su činjenice i moramo pogledati istini u oči", dodao je Ivica Iliev.

Iliev je posebno pohvalio jednog igrača Crvene zvezde. "Treba da uživamo dok Katai igra u Srbiji. To je druga dimenzija fudbala. Čak ni jedan veliki igrač kao što je Arnautović ne pravi tu razliku koju pravi on. To je preozbiljno. Njih dvojica se razumiju zatvorenih očiju. Takođe, Krunić je od dolaska Dejana Stankovića drugi igrač, on je motor ekipe, dok je ranije bio samo dobar igrač. Ovo što sada igraju, to je ozbiljan nivo", zaključio je Ivica Iliev.