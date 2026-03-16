Plej-of ABA 2 lige počinje bh. derbijem: Široki ima prednost domaćeg terena protiv Jahorine

Široki i Jahorina sastaju se u utorak (20.00) na Pecari.

Bosansko-hercegovačkim derbijem, duelom Širokog i Jahorine, počinje nokaut faza ABA 2 lige.

Prvi meč dva bh. predstavnika igra se sutra (utorak) od 20.00 časova na Pecari, a plasman u polufinale plej-ofa izboriće tim koji prvi stigne do dvije pobjede. Revanš na Palama zakazana je za 24. mart, dok bi se eventualna majstorica ponovo igrala u Širokom Brijegu, 31. marta.

"Očekuje nas prva utakmica četvrtfinala protiv ekipe Jahorine. Nedavno smo igrali sa njima u prvenstvu i radi se o kvalitetnoj ekipi. Međutim, moramo prvenstveno da gledamo sebe i budemo na maksimumu. Naravno, žeimo da uživamo i igramo sa najvećom mogućom željom i energijom, što ovi moji igrači, siguran sam, mogu i hoće", poručio je pred sutrašnji meč trener hercegovačkog tima Marijan Bagarić.

Pohvale za rivala stižu i iz protivničkog tabora, kojim kao trener komanduje Vaso Milović.

"Očekuje nas sigurno vrlo zahtjevna utakmica protiv ekipe Širokog, koja igra dobro i ima kvalitet, što potvrđuju i njihovi rezultati. Radi se o ekipi koja je dobro organizovana i koja zna da koristi greške protivnika. Mi moramo prije svega da budemo maksimalno koncentrisani i da odigramo disciplinovano u oba pravca. Ako budemo imali dobar pristup, energiju i fokus tokom svih 40 minuta, vjerujem da možemo da odigramo dobru utakmicu", istakao je Milović.

U četvrtfinalu plej-ofa ABA 2 lige nastupa još jedan tim iz BiH. Riječ je o tuzlanskoj Slobodi, koja će u srijedu (18. mart, 20.00) gostovati nikšićkoj Sutjesci. Preostala dva četvrtfinalna para su Zlatibor – TFT Skoplje i Vojvodina – Helios.

