Košarkaši Borca na korak od plej-ofa ABA 2 lige: "Obračun kumova" u utakmici koja objema ekipama može donijeti mnogo

Košarkaše Borca sutra očekuje meč sa Sutjeskom iz Nikšića.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Košarkaši Borca će u srijedu od 20 časova u dvorani Borik odigrati derbi ABA 2 lige protiv Sutjeske iz Nikšića.

Crveno-plavi bi eventualnom pobjedom gotovo sigurno bili učesnici četvrtine finala regionalnog takmičenja, ali to neće biti lako s obzirom da u goste stiže tim koji bi trijumfom napravio ogroman korak ka prvoj poziciji nakon regularnog dijela takmičenja.

Trener Banjalučana Marko Šćekić svjestan je važnosti ove utakmice koja i jednom i drugom timu može donijeti mnogo.

"Utakmica protiv Sutjeske znači i nama mnogo, ali i Sutjesci. Oni su sinoć igrali protiv ekipe Studenta i dominantno završila utakmica sa 40+ poena razlike. Generalno, u mnogo utakmica ove sezone postigli su veliki broj koševa i pobijedili sa velikom razlikom. Jedni su od glavni kandidata za prvu poziciju pred doigravanje i sigurno da im dvije pobjede u ova zadnja dva kola znači da su sigurno prvi. Takođe sam siguran da će dati sve od sebe da već u ovom kolu potvrde svoje dobre igre i ostanu u vrhu", rekao je Šćekić i dodao:

Obračun kumova Nikšićane sa klupe vodi bivši reprezentativac Srbije Marko Simonović, a zanimljivo da su on i trener Borca kumovi. „Nema nepoznanica između nas dvojice. Mnogo komuniciramo što se tiče košarke na dnevnoj bazi. Gledamo utakmice, ja gledam Sutjesku, on nas kako igramo i komentarišemo. Znamo sve igrače i skoro sve akcije jedan od drugog tako da neće biti tajni između nas. Pokušaćemo jedan drugog da iznenadimo na neki način, ali vjerujte da koliko znam naše akcije i taktike toliko znam i njihove, a tako i on“, rekao je Šćekić o sutrašnjem meču koji će na za ova dva trenera sigurno biti poseban.

"U ovoj utakmici mi možemo poboljšati svoje šanse za ulazak u plej-of, praktično bi bili plasirani u plej-of ukoliko dobijemo sutra. Sigurno da će to biti teška utakmica, ekipa Sutjeske igra jako agresivno i imaju najbolji ritam u čitavoj ligi. Dosta trče i igraju na dosta posjeda, jako su čvrsti i imaju prepoznatljiv stil košarke od početka sezone. Imaju veliku roster sa 14 igrača, a od 12 u utakmici svi ulaze u igru i imaju minute. Imaju iskustvo igranja ABA 2 lige i zrele igračke godine. S druge strane, mi imamo manje problema sa povredama, Heris (Tajron op.a) neće nastupiti sutra. Vjerovatno ga neće biti na terenu još 5-6 dana tako da ga nema za naredne dvije utakmice. Ostali momci su manje-više zdravi uz neke sitne povredice, ali će biti spremni. Mi imamo dobar ritam uvezali smo šest pobjeda i nadam se da ćemo ostati u tom ritmu i sutra."

Košarkaš Borca Dušan Makitan

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Košarkaš Borca Dušan Makitan takođe je pun hvale za sutrašnjeg protivnika.

"Kao što je rekao trener, radi se o jednoj jako ozbiljnoj ekipi što govore i njihovi rezultati u ABA 2 ligi. Jedna su od najboljih ekipa i svakako tim sa možda i najširim rosterom od 14 igrača koji mogu da podjednako raspodijele minute. Prepoznatljivi su po svojoj agresivnoj odbrani i na nama je da uđemo jako u utakmicu i da pokušamo nametnuti svoj ritam. Svakako da to neće biti nimalo lako, ali ja se nadam da ćemo uspjeti doći do pete pobjede u ABA ligi i pobjede koja će praktično značiti ulazak u plej-of rundu ABA 2 lige", rekao je Makitan.

Pored ove utakmice, Borac će do kraja regularnog dijela takmičenja odigrati još i meč protiv Vršca.



