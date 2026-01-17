logo
Zrinjski bez odgovora na igru Borca: Banjalučani sigurni u Boriku

Autor Haris Krhalić
0

KK Borac upisao je 11 trijumf u domaćem prvenstvu, a ovog puta su bili bolji od Zrinjskog.

KK Borac Izvor: ABA 2 liga/Podgorica Bemax/Damir Crnovršanin

Košarkaši Borca ostvarili su 11 pobjedu u domaćem prvenstvu. Crveno-plavi su u okviru 14. kola savladali Zrinjski rezultatom 84:76.
Izabranici Marka Šćekića od samog starta su imali prednost koju su zadržali do kraja.

KK Borac – HKK Zrinjski 84:76 (18:12, 24:15, 22:25, 20:24)

Nakon početne prednosti gostiju, košarkaši Borca su ubrzo preuzeli inicijativu i na prvu pauzu otišli sa šest poena prednosti (18:12).

Nastavili su Banjalučani u istom ritumu i u drugoj četvrtini te ubrzo stigli do +13 pri rezultatu 34:21. Borac je na pauzu otišao sa 15 poena prednosti – 42:27.

U trećoj dionici gosti su uspjeli malo da smanje zaostatak, pa je Borac pred posljednjih 10 minuta imao zalihu od 12 poena prednosti. Zrinjski je u posljednjoj dionici uspio da smanji zaostatak na šest poena u jednom trenutku (74:68), ali bolje od toga nisu mogli. Banjalučani su na kraju stigli do trećeg vezanog trijumfa u šampionatu BiH.

Najefikasniji u redovima Borca bio je Farakan sa 17 poena, dok je Makitan postigao tri manje. Dvocifreni su još bili Adamović (11) i Dragojević (10). Kod gostiju, prvo ime susreta bio je Lomaks sa 21 poenom dok je Viver meč završio sa 17 poena.

