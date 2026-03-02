logo
20 odbojkašica ubijeno u Iranu

20 odbojkašica ubijeno u Iranu

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

U napadu koje su izvele SAD i Izrael ubijene su odbojkašice iz Irana.

20 odbojkašica poginulo u Iranu Izvor: Profimedia/Middle East Images/ABACA/Abaca Press

Tokom vikenda Izrael i SAD napale su Iran, a sve više je vijesti koje stižu o nedužnim žrtvama, civilima. Tako je u napadu na jednu sportsku salu na jugu Irana ubijeno 20 odbojkašica, javio je iranski TV kanal "Al Mayadeen", što je kasnije potvrđeno i drugim izvorima. Nezvanično, više je od 100 povrijeđenih.

"Dvadeset odbojkašica poginulo je usljed izraelske agresije usmjerene na sportsku halu u gradu Lamerd, u pokrajini Fars", navodi pomenuta televizija, pozivajući se na podatke lokalnih vlasti, dok je ranije tokom dana Izrael izveo napad na sportsku salu u gradu Lamerdu na jugu Irana, pri čemu je prvobitno poginulo više od 15 ljudi, a među stradalima su i djeca koja su bila u tom trenutku u sali.

Oglasila se i FIVB

Svjetska odbojkaška federacija (FIVB) oglasila se povodom ovog strašnog zločina u kome je osudila ubistvo mladih odbojkašica koje su nedužne stradale u napadu Izraela i SAD.

"FIVB je šokirana i izuzetno zabrinuta zbog izvještaja da je nekoliko mladih odbojkašica u Iranu izgubilo život usljed pogoršanja bezbednosne situacije na Bliskom istoku i u širem regionu. Izražavamo najdublje saučešće porodicama stradalih i svima koji su pogođeni ovom krizom koja se razvija", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Pored toga, mnoge desetine hiljada članova naše velike odbojkaške porodice u regionu raseljene su i suočavaju se sa veoma neizvjesnom budućnošću. Fokus FIVB-a sada je na obezbjeđivanju sigurnosti svih odbojkašica i odbojkaša, trenera, članova stručnog štaba i volontera koji se nalaze ili borave u regionu, a koji su sada zahvaćeni sukobom. FIVB je formirao posebnu radnu grupu kako bi u realnom vremenu ubrzao ovaj humanitarni rad, sarađujući sa vladama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim tijelima", navodi se i zaključuje:

"FIVB snažno vjeruje u značaj saradnje, dijaloga, mira i solidarnosti. U skladu sa tim vrijednostima, FIVB poziva međunarodnu zajednicu da pomogne u deeskalaciji i pronalaženju mirnog rješenja".

