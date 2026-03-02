logo
Reprezentativac Srbije i bivši igrač dobojske Sloge otišli u Iran da igraju fudbal, a zatekli rat

Reprezentativac Srbije i bivši igrač dobojske Sloge otišli u Iran da igraju fudbal, a zatekli rat

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Aleksandar Sedlar i Nemanja Tomašević došli su u Iran na početku ove sezone i teško da su mogli da očekuju da će ubrzo krenuti rat.

Srpski fudbaleri u Iranu Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Irana objavio je da se za sada prekida liga ove države zbog rata sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama, a dva Srbina će zbog toga staviti karijere na pauzu. Jedan je povremeni reprezentativac Aleksandar Sedlar, a drugi je iskusni bek Nemanja Tomašević.

Zapravo su njih dvojica prije izbijanja rata 26. februara odigrali posljednji meč jedan protiv drugog. Aleksandar je proveo 90 minuta u odbrani Traktora, a Nemanja u defanzivi Gol Gohara. Trijufovao je Traktor 1:0.

Sada čekamo da vidimo šta će biti sa Iranom i sa srpskim fudbalerima. Za sada je liga stopirana, a iz Irana i okolnih zemalja je skoro nemoguće izaći, što su na svojoj koži osjetili i košarkaši Partizana.

Ko su Sedlar i Tomašević?

Poznatiji od dvojice je Aleksandar Sedlar, defanzivni univerzalac ponikao u Novom Sadu. Igrao je za Veternik, Metalac iz Gornjeg Milanovca, zatim za Pjast u Poljskom pa je poslije šest godina u Španiji u dresu Majorke i Alavesa na početku ove sezone stigao u Traktor iz Tabriza. On ima i dva nastupa za selekciju Srbije.

Nemanja Tomašević je rođen u Istočnom Sarajevu, ali je rano došao u Beograd. Bio je dio mlađih kategorija Crvene zvezde i Rada, a 2018. je otišao u Rapid. Igrao je za Rudar iz Velenja, a u Srbiji za Smederevo, Radnik iz Surdulice i TSC. Nastupao je za Slobodu iz Tuzle, Sarajevo i Slogu iz Doboja. Ove sezone stigao je u Gol Gohar iz Sirjana.

