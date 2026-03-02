logo
"Zmajevi" večeras gostuju u Švajcarskoj, evo koga selektor Đerđa ima na raspolaganju!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Večeras se igra meč 4. kola kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Ko igra za BiH protiv Švajcarske Izvor: Beyza Comert / AFP / Profimedia

Košarkaška reprezentacija BiH večeras ima priliku da obezbijedi plasman u drugi krug kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Izabranici Darija Đerđe će sa početkom u 19.00 časova gostovati u Krinsu ekipi Švajcarske, koju su u petak u tuzlanskom Mejdanu porazili rezultatom 84:60. U slučaju nove pobjede, bh. tim bi i matematički otpisao Švajcarce, koji bi u tom slučaju bili na omjeru 0-4, dok bi "zmajevi" dva kola prije kraja bili na 2-2.

Selektor bh. tima će u odnosu na prvi meč na raspolaganju imati Kenana Kamenjaša i Džanana Musu. Osim njih, u timu će biti: Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Asim Gutić, Aleksandar Lazić, Ajdin Penava, Emir Sulejmanović, Stefan Simanić, Darko Talić i Adin Vrabac.

U odnosu na meč u Tuzli, nema Dušana Makitana i Tarika Hrelje.

(mondo.ba)

