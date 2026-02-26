logo
"Zmajevi" protiv Švajcarske traže prvu pobjedu u kvalifikacijama: Nemamo prava na grešku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

I BiH i Švajcarska poraženi su u prve dvije utakmice kvalifikacija za Mundobasket, pa će međusobni susret u petak (dvorana "Mejdan" u Tuzli, 20 časova) biti od velike važnosti za obje selekcije.

Košarkaši BiH dočekuju Švajcarsku Izvor: Promo/KS BiH

Košarkaši BiH u petak igraju kvalifikacioni meč za Svjetsko prvenstvo protiv Švajcarske, a pred duel u tuzlanskom "Mejdanu" održana je i konferencija za medije na kojoj je najavljen pomenuti meč.

Selektor Dario Đerđa apostrofirao je važnost sutrašnjeg dvoboja.

"Nemamo prava na grešku jer sve ekipe igraju, napreduju i rade. Bez obzira na roster, moramo biti na vrhunskom nivou. Kada su pripreme kratke, kao ove naše, važan je mentalni segment, da je atmosfera dobra, da smo na istom nivou te da jedan drugog podržavamo. Švajcarska igra specifično, nekad i sa čak četiri niska igrača. Puno situacija rješavaju u kontranapadu, vole taj model igre i moramo ih staviti u 'pet na pet' košarku. Moramo biti pametni, ne dozvoliti te tranzicijske poene", rekao je Đerđa.

Ajdin Penava jedva čeka da istrči pred publiku u Tuzli.

"Uvijek je poseban osjećaj doći i igrati za reprezentaciju. Naše je da pratimo plan i iskoristimo publiku kao šestog igrača. Ne sumnjam da će nam pomoći da ostvarimo pobjedu i da će atmosfera biti vrhunska. Švajcarska je veoma brza i dinamična ekipa, a naše je da budemo fokusirani i zaustavimo njihove tranzicije."

Predsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH Aid Berbić još jednom je potvrdio da je odrađen maksimalan posao kako bi se igračima i stručnom štabu osigurali odgovarajući uslovi.

"Moram istaći da smo se potrudili smo se da reprezentacija, stručni štab i svi oko tima imaju maksimalne uslove za pripreme. Takođe, često se govorilo da Savez ne vodi dovoljno računa o mladima. Na inicijativu selektora Đarđe, okupili smo i igrače do 20 godina, omogućili im da treniraju paralelno sa seniorskom reprezentacijom. Bilo je nekoliko otkaza, ali smo ipak napravili korak naprijed. To je ulaganje u budućnost", poručio je Berbić.

Turska i Srbija imaju maksimalan učinak u grupi C, dok će BiH i Švajcarska u petak tražiti prvi trijumf u kvalifikacijama za Mundobasket. Duel BiH - Švajcarska počinje u 20 časova, a sat ranije Srbija će ugostiti Tursku.



Standings provided by Sofascore

zmajevi reprezentacija BiH Švajcarska Dario Đerđa kvalifikacije Svjetsko prvenstvo

