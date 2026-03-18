© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Banjalučanin bio prva želja, ali nije stigao u Humsku: "Zbog podjela u upravi nisam trener Partizana"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Veliki navijač Partizana Aleksandar Vuković bio je prva želja kluba, ali zbog sukoba u upravi nije u Humskoj.

Aleksandar Vuković odbio Partizan zbog podjela u upravi kluba Izvor: Profimedia/PressFocus/Piotr Matusewicz

Fudbalski klub Partizan nedavno je vratio na klupu Srđana Blagojevića, koji je na tom mjestu započeo 2025. godinu, tada kao samo privremeno rešenje. Kako se moglo čuti, crno-bijeli su se Blagojevića setili četiri meseca nakon što mu je uručen otkaz u Humskoj samo zato što im je prije toga propala prva ideja - da na klupu Partizana sjedne Banjalučanin Aleksandar Vuković, stručnjak koji je veoma cijenjen u Poljskoj.

Nekoliko nedelja nakon što se situacija u Humskoj smirila, o dešavanjima u Partizanu oglasio se i Vuković. On nikada nije krio emocije prema Partizanu, klubu za koji je igrao od ljeta 1998. do ljeta 2000., a sada ističe da je samo podjela unutar kluba, odnosno među čelnim ljudima, uticala na to da ne sjedne na klupu voljenog tima.

"Sukobi i podjele unutar kluba prevagnuli su da ne budem trener Partizana. Bilo je razgovora i u jednom trenutku izgledalo je da je moguće da se vratim. Imao sam i ranijih godina pregovore sa upravama Partizana, ali ovaj put sam osjećao da je to to. Na kraju se nije desilo i tu stavljam tačku. Partizan pratim i želim mu sve najbolje", istakao je Aleksandar Vuković za "RTRS".

Vuković je iskoristio priliku da skrene pažnju na pogrešne poteze koje je Partizan napravio u prethodnom periodu. Odlazak Srđana Blagojevića u finišu jesenjeg dijela sezone nije doneo ništa, a zatim u januarskom prelaznom roku nije pronađena zamjena za najboljeg igrača.

"Velika je greška što je smijenjen Srđan Blagojević. Nije doveden trener sa većim pedigreom niti većim ostvarenjem. To je bila apsurdna odluka. Partizan je izgubio šanse za titulu. Ostaje pitanje ko je donio odluku da se Blagojević zameni Stojakovićem, a Milošević Polterom. Nadam se da će se jednom tome stati na kraj", prokomentarisao je stručnjak koji je najveći dio karijere proveo u Poljskoj.

Možda će vas zanimati

