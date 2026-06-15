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Da li će Obradoviću zazvoniti telefon? Uskoro pada konačna odluka

Da li će Obradoviću zazvoniti telefon? Uskoro pada konačna odluka

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Panatinaikos razmatra o sudbini trenera Ergina Atamana i sve će biti odlučeno u najkraćem roku.

Panatinaikos donosi odluku o treneru da li će to biti Obradović Izvor: MN PRESS

Panatinaikos je ostao bez ijednog trofeja ove sezone nakon što je u finalu grčke lige poražen od Olimpijakosa i uprava atinskih zelenih je već zakazala sastanak sa trenerom Erginom Atamanom. Kako prenose tamošnji mediji, odmah će se razmatrati o sudbini turskog stručnjaka i uskoro će biti donesena konačna odluka.

Kako Ataman ima jako dobar odnos sa Janakopulosom neće biti previše okolišanja i odugovlačenja, dvije strane se sjesti na sto i pokušati da pronađu motiv nastavka saradnje, ukoliko do toga ne dođe, najvjerovatnije će atinski velikan okrenuti dobro poznati broj.

 Turčin je još u ranoj fazi sezone rekao kako će napustiti klub ako ne osvoji Evroligu ili prvenstvo, a da li je spreman da ispuni obećanje, videćemo.

Panatinaikos je bio među glavnim favoritima za osvajanje Evrolige, ali na kraju nisu uspjeli da obezbijede plasman na Fajnal-for koji se igrao i njihovoj OAKA areni. Poraz u finalu od Olimpijakosa je dodatno podgrijao nezadovoljstvo, ali bi ipak rastanak u ovom momentu bio iznenađenje uprkos svim okolnostima.

Željko Obradović je bez kluba još od novembra kada je dao ostavku u Partizanu, a navodno je za njegove usluge zainteresovana i Barselona pored Panatinaikosa. Što se tiče Atinjana, nećemo još dugo čekati na odgovor.

Tagovi

Željko Obradović KK Panatinaikos košarka

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