logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

ZVANIČNO: Kerim Alajbegović je novi fudbaler Juventusa

ZVANIČNO: Kerim Alajbegović je novi fudbaler Juventusa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Juventus je objavio u nedjelju da je postigao dogovor s Bajerom iz Leverkuzena o transferu Kerima Alajbegovića, koji je potpisao ugovor s torinskim klubom do do 30. juna 2031. godine.

Kerim Alajbegović je novi fudbaler Juventusa Izvor: X/Juventus FC

Talenatovani igrač rođen 2007. godine, koji je reprezentativac Bosne i Hercegovine, stiže u Torino nakon sjajne sezone u austrijskom Salcburgu. Bila je to ključna sezona u kojoj je odigrao 44 utakmice u ligi i kup takmičenjima, postigavši 13 golova i upisavši četiri asistencije, potvrđujući svoju stalnu evoluciju i trenutni uticaj na najvišim nivoima.

Dinamičan i svestran igrač, vješt u kontroli lopte u uskim prostorima; njegova sposobnost prirodnog šuta s obje noge omogućava mu da bude nepredvidljiv na oba krila, gdje voli da se suočava s protivnicima kako bi stvorio brojčanu nadmoć.

Rođen i odrastao u Kelnu i Bajeru, Alajbegović je prvu fazu svog razvoja završio je u Njemačkoj, gdje je stigao do prvog tima i dobio svoje prve prestižne pozive za reprezentaciju BiH između Bundeslige i Lige šampiona.

“Ja sam Kerim Alajbegović, jedva čekam da vas vidim na Alijanc stadionu. Spreman sam za Seriju A i italijanski fudbal. Kad igrate za najveći klub u Italiji, morate raditi veoma snažno da napredujete. Napred Juve”, rekao je mladi igrač BiH nakon potpisivanja ugovora.

 "Stara dama" je tako u trci za potpis pobijedila Čelsi i na račun Leverkuzena uplatiće 30.000.000 evra u četiri rate. Tu je i 5.000.000 evra bonusa, zavisno od učinka igrača u periodu dok bude igrao za torinskog velikana. 

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kerim Alajbegović Juventus

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC