ZVANIČNO: Kerim Alajbegović je novi fudbaler Juventusa

Juventus je objavio u nedjelju da je postigao dogovor s Bajerom iz Leverkuzena o transferu Kerima Alajbegovića, koji je potpisao ugovor s torinskim klubom do do 30. juna 2031. godine.

Izvor: X/Juventus FC

Talenatovani igrač rođen 2007. godine, koji je reprezentativac Bosne i Hercegovine, stiže u Torino nakon sjajne sezone u austrijskom Salcburgu. Bila je to ključna sezona u kojoj je odigrao 44 utakmice u ligi i kup takmičenjima, postigavši 13 golova i upisavši četiri asistencije, potvrđujući svoju stalnu evoluciju i trenutni uticaj na najvišim nivoima.

Dinamičan i svestran igrač, vješt u kontroli lopte u uskim prostorima; njegova sposobnost prirodnog šuta s obje noge omogućava mu da bude nepredvidljiv na oba krila, gdje voli da se suočava s protivnicima kako bi stvorio brojčanu nadmoć.

Rođen i odrastao u Kelnu i Bajeru, Alajbegović je prvu fazu svog razvoja završio je u Njemačkoj, gdje je stigao do prvog tima i dobio svoje prve prestižne pozive za reprezentaciju BiH između Bundeslige i Lige šampiona.

“Ja sam Kerim Alajbegović, jedva čekam da vas vidim na Alijanc stadionu. Spreman sam za Seriju A i italijanski fudbal. Kad igrate za najveći klub u Italiji, morate raditi veoma snažno da napredujete. Napred Juve”, rekao je mladi igrač BiH nakon potpisivanja ugovora.

"Stara dama" je tako u trci za potpis pobijedila Čelsi i na račun Leverkuzena uplatiće 30.000.000 evra u četiri rate. Tu je i 5.000.000 evra bonusa, zavisno od učinka igrača u periodu dok bude igrao za torinskog velikana.

Kerim ha qualcosa da dirvipic.twitter.com/sBLoCzDwuU — JuventusFC (@juventusfc)August 2, 2026

La prima intervista in ⚪️⚫️ per Kerim ️



Ascoltala quihttps://t.co/0oY72tRe5Qpic.twitter.com/8P17Zb0OvR — JuventusFC (@juventusfc)August 2, 2026

(MONDO)