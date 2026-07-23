logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Umjesto u Seriju A ide u Premijer ligu?! Čelsi želi Alajbegovića!

Umjesto u Seriju A ide u Premijer ligu?! Čelsi želi Alajbegovića!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Talentovani reprezentativac BIH mogao bi da obuče dres Čelsija, pišu britanski mediji.

Čelsi želi Kerima Alajbegovića Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Kerim Alajbegović jedan je od najtraženijih igrčaa na evropskoj fudbalskoj pijaci.

Za talentovanog reprezentativca BIH zainteresovani su brojni klubovi, prije svega iz Serije A, ali bi Alejbegović mogao ipak u englesku Premijer ligu.

Najbliži dovođenju Alejbegovića je londonski Čelsi, piše britanski "Telegraf" ističući kao ključni detalj to što je "plavce" preuzeo Ćabi Alonso.

Španski stručnjak dobro je upoznat sa kvalitetama Alajbegovića, koji je u vrijeme dok je Alonso radio u Bajer bio u omladinskim selekcijama kluba iz Leverkuzena.

Alajbegović je u međuvremenu bio u Salcburgu, ali je Bajer nakon odličnih igara talentovanog Bosanca odlučio da iskoristi klauzulu i vrati ga za osam miliona evra.

Klub iz Leverkuzena sada će dobro zaraditi na mladom „zmaju“ , čija vrijednost se procjenjuje na 25 miliona evra. Toliko je navodno bio spreman da plati i Milan, međutim, s obzirom na veliko interesovanje sada se sve više pominje da bi transfer mogao biti vrijedan i 35 miliona evra.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kerim Alajbegović fudbal Čelsi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC