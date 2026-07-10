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Transfer života za Alajbegovića: Zlatan krenuo po bisera koji je pocijepao mrežu na Mundijalu

Transfer života za Alajbegovića: Zlatan krenuo po bisera koji je pocijepao mrežu na Mundijalu

Autor Nikola Lalović
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Zlatan Ibrahimović i čelnici Milana rade sve da dovedu Kerima Alajbegovića u svoj klub.

Milan želi Kerima Alajbegovića Izvor: EPA/DIMITRIS LEGAKIS

Poslije odigranog Svjetskog prvenstva Haris Tabaković je zaslužio transfer u Salcburg, a sada i Milan želi da dovede jednog "zmaja. U pitanju je krilni fudbaler Kerim Alajbegović koji se proslavio sjajnim pogotkom protiv Katara. 

Alajbegović je već ostvario jedan transfer pošto je nakon što je odigrao sjanu sezonu u Salcburgu otkupljen nazad od strane Bajera u kome je ponikao. "Farmaceuti" su ga kupili nazad za samo 8.000.000 evra, dok bi sada mogli da vrlo ozbiljno zarade na njemu. 

Navodno su "rosoneri" već razgovarali sa agentima fudbalera iz Bosne i Hercegovine, predstavljen je projekat mladom 18-godišnjem krilnom fudbaleru i ponuđen mu je petogodišnji ugovor vrijedan 2.500.000 evra po sezoni uz dodatne bonuse. 

Sada ostaje da se Milan dogovori sa Bajerom. Nvodno su "rosoneri" spremni da ponude 25.000.000 evra, ali je veliko pitanje da li Bajer uopšte želi da proda svog igrača, za bilo kakav novac. Takođe postoje glasine da su Napoli, Inter, Arsenal, Aston Vila i Njukasl zainteresovani za Alajbegovića. 

Tagovi

Kerim Alajbegović Milan Mundijal 2026

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