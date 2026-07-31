"Slađana u plavom" na Festivalu sportskog filma na Zlatiboru: Veliko priznanje za dokumentarac o banjalučkoj divi!

Dokumentarac o košarkaškoj legendi Banjaluke i Jugoslavije uvršten je u program Festivala sportskog filma na Zlatiboru, koji će ove godine biti održan od 20. do 23. avgusta.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Dokumentarni film "Slađana u plavom", koji govori o prebogatoj karijeri košarkaške kraljice Slađane Golić u dresu reprezentacije Jugoslavije, uvršten je u program Festivala sportskog filma na Zlatiboru!

Jedan od najrenomiranijih filmskih festivala u ovom dijelu Evrope održaće se ove godine 15. put, i to od 20. do 23. avgusta, a već sad se zna da će film čiji je scenarista i režiser Ljubiša Bajić biti dio ove smotre, odnosno prvi put dio nekog festivala.

"Izuzetna nam je čast što dokumentarni film o proslavljenoj košarkašici Slađani Golić svoj festivalski život započinje upravo na jubilarnom, 15. Međunarodnom festivalu sportskog filma na Zlatiboru. Slađana je sa rekordnih 465 nastupa za reprezentaciju istinski sinonim za zlatno doba jugoslovenske košarke. Međutim, naš cilj nije bio da napravimo suvu statističku retrospektivu njenih uspjeha. Željeli smo da ogolimo proces – da kroz njena sjećanja i svjedočenja njenih saigračica i trenera prikažemo život van terena, znoj na pripremama i nevjerovatnu mentalnu snagu potrebnu da se opstane na vrhu. Zlatibor, kao mjesto koje decenijama okuplja i inspiriše sportiste, savršena je pozornica za premijeru filma koji slavi posvećenost, strast i neuništivi sportski duh", rekao je Bajić za MONDO.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Zajedno sa Bajićem, na filmu su radili Miroslav Janjanin (producent i dizajner tona), Zoran Savić (kamera i dron operater), Braco Ljubišić (montažer), Tomislav Marčetić (snimatelj tona) i Boris Bilić (grafički dizajner).

Podsjetimo, banjalučka premijera ovog dokumentarca održana je početkom decembra prošle godine u Multipleksu Palas.

Izvor: Ustupljena fotografija/Ljubiša Bajić

KO JE SLAĐANA GOLIĆ?

Legendarna košarkašica rođena je 1960. godine, a ponikla je u Mladom Krajišniku, u čijem dresu je i stavila tačku na karijeru 2. juna 2000. godine.

U međuvremenu je nastupala za Šantakler Bordo, Pamplonu i Vršac, a od 1980. do 1991. godine je čak 465 puta obukla dres reprezentacije Jugoslavije, po čemu je apsolutna rekorderka bivše države.

Braneći boje SFRJ, kojoj se prvi put priključila 1980. godine na Balkanskom prvenstvu, u Banjaluku je donijela šest medalja sa velikih takmičenja. Prvim se pohvalila 1983. godine, kada je na Univerzijadi u Edmontonu osvojila bronzu, dok je na univerzitetskoj smotri u Zagrebu četiri godine kasnije oko vrata stavila zlatno odličje.

Osvojila je dva srebra na evropskim prvenstvima – 1987. u Kadizu i 1991. godine u Tel Avivu. Prije 35 godina bila je srebrna na Mundobasketu u Kuala Lumpuru, dok je kruna karijere olimpijsko srebro, do kojeg je stigla dvije godine ranije u Seulu.

Vidi opis "Slađana u plavom" na Festivalu sportskog filma na Zlatiboru: Veliko priznanje za dokumentarac o banjalučkoj divi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

ŠTA JE REČENO NA PREMIJERI?

Scenarista i režiser filma je Ljubiša Bajić, koji je banjalučkim novinarima rekao da je prvobitno bilo planirano da film traje deset minuta duže.

"Potom smo ga skratili na 80, Slađani sam rekao u neka doba 'u redu, ti si rekorderka po broju nastupa za reprezentaciju, ja ne znam napraviti film kraći od 80 minuta'. Poslije premijere u Beogradu, sjeo sam sa Slađanom i pričali smo o samom filmu, o reakcijama. Naš zaključak je bio da je film emotivan, da na kraju nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Takav prijem smo imali i večeras u Banjaluci. Dosta ljudi je poslije projekcije prišlo i vidno pogođeni filmom čestitali su na uspješno obavljenom poslu", istakao je Bajić poslije izuzetno emotivne premijere.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

"Znala sam da će biti jako emotivno za mene. Iznijela sam iz kutija sav arhivski materijal koji sam imala i dospjela večeras na platno. Ne znam šta da kažem, puna sam emocija, lakše mi je bilo na terenu. Kao što je Cober (bivši košarkaški trener Dragoljub Obradović, op.a.) govorio, 'drži se pravougaonika, pokaži šta znaš'. Hvala svima, ponosna sam što sam Banjalučanka i što sam ovo doživjela. Toliko prijatelja, sportskih radnika, da me još jednom pozdrave, da me nisu zaboravili, da vide šta sam ja to radila od 1980. godine... Jako sam skromna, ali ovo danas je trebalo doživjeti", rekla je nakon premijere Slađana Golić okupljenim novinarima.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

(mondo.ba, D. Šutvić)

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