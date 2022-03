Košarkaška "kraljica" dobija čast kakvu zaslužuje! O Slađi Golić se snima film, u toku je i izrada impozantnog murala!

Banjaluka je, više od dvije decenije od kraja karijere, odlučila da se oduži Slađani za sve što je ostvarila.

Slađana Golić je, bez sumnje, košarkaška "kraljica", kako Banjaluke, tako i cijele bivše Jugoslavije.

Rekorderka po broju nastupa za "plave" sa 465 utakmica, te dugogodišnji lider banjalučkih "malenih" i osvajač šest medalja sa velikih takmičenja, tačku na bogatu karijeru stavila je početkom juna 2000. godine.

Skoro 22 godine kasnije, Banjaluka je odlučila da joj se oduži – dokumentarnim filmom i muralom, čija izrada je u završnoj fazi!

"Dugo su svi sa mnom kontaktirali oko toga da li bi nešto napravili i, eto, prihvatila sam ovaj put, najviše iz razloga da sve moje uspomene iz kuće koje stoje u koferima izađu i vide svjetlost dana, kako bismo poručili mladima šta sam ja to napravila da možda mogu i one tako nešto. Onda je krenula ideja, zajedno u sklopu tog dokumentarnog filma, da bude i mural. Već sam dobila i svoj teren u jednom od naselja u gradu, tako da ostaje jedan trag iza mene. Iako sam jako skromna i jednostavna, prihvatila sam da to sad o meni malo izađe, a jedini zadatak koji mi sada ostaje jeste da djecu upućujem da igraju, da se bave košarkom ili bilo kojim drugim sportom", istakla je Slađana Golić za MONDO.

Dokumentarac bi, kaže Slađana, trebalo da bude gotov do kraja godine.

"Već sam dala svoje medalje, isječke iz novine, akreditacije, razne uspomene... da se to skenira, snimi, takođe i plakete, priznanja... Mislim da će ta ekipa i tim koji se bavi time odraditi to kako treba i da će to biti jedna simpatična priča o mojoj karijeri."

Kada je u pitanju sam mural, mnogo je simbolike.

"Tema je uglavnom moj reprezentativni staž, i taj znak 465 na muralu označava broj nastupa za reprezentaciju Jugoslavije. Lopte predstavljaju najznačajnije medalje koje sam osvojila, po jedna olimpijska, svjetska, dvije evropske i jedna sa Univerzijade, bez balkanskih, pošto sve zajedno imam 11 medalja. Na muralu sam naslikana, simbolično, u dresu 10, a mislim da će se film zvati 'Slađana u plavom', zbog plavog dresa reprezentacije. Pošto sam ja Banjalučanka, i uvijek sam htjela da se vratim u Banjaluku, vjerovatno će biti dosta isječaka i grada, tako da će i to biti predstavljeno", poručila je Golićeva.

"U Mladom Krajišniku sam počela kao djevojčica, ali i gdje sam i završila karijeru. Drago mi je što je mural baš na tom mjestu", zaključila je Slađana Golić.

Osim Mladog Krajišnika, Slađana Golić je tokom karijere nastupala i za Šantakler, Hemofarm i Pamplonu. Sa reprezentacijom Jugoslavije je bila srebrna na prvenstvima Evrope 1987. i 1991. godine, kao i na Svjetskom prvenstvu 1990. godine, te Olimpijskim igrama dvije godine ranije.

Zlatna je bila na Univerzijadi 1987. godine, a bronzana četiri godine ranije.

