Miloš Cetina nakon pola vijeka konačno nije usamljen: Stefan Savić stao rame uz rame sa legendom Borca!

Sve do sinoć, Miloš Cetina je bio usamljen na drugom mjestu klupske vječne liste strijelaca sa tri pogotka. Međutim, u toku meča u Kišinjevu, pridružio mu se Stefan Savić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaleri Borca remizirali su protekle večeri sa Petrokubom, aktuelnim prvakom Moldavije, i izborili plasman u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Meč u Kišinjevu završen je rezultatom 3:3, pa su izabranici Vinka Marinovića ukupnim rezultatom 6:3 (pobjeda u Banjaluci 3:0, op.a.) zakazali dvomeč sa bjeloruskim ML Vitebskom, 6. avgusta u Banjaluci i sedam dana kasnije u mađarskom Mezokevešdu, gdje Bjelorusi zbog učešća ove države u sukobu Rusije i Ukrajine igraju svoje domaće utakmice bez prisustva publike.

Prvo poluvrijeme sinoćnjeg meča završeno je rezultatom 2:0 za Petrokub. Borac je, međutim, živnuo u 50. minutu, kada je Silviju Smalenea morao da vadi loptu iz mreže nakon udarca Stefana Savića sa ivice šesnaesterca. Bio je to treći evropski pogodak ofanzivca rođenog u Austriji u dresu Borca, a upravo u tom trenutku je ispisao zanimljivu stranicu klupske istorije!

Izvor: Arhiva/Tempo

Sve do sinoć, legendarni defanzivac Borca Miloš Cetina bio je usamljen na drugom mjestu klupske vječne liste strijelaca u takmičenjima pod okriljem UEFA. Proslavljeni odbrambeni fudbaler, koji je Borčev dres nosio u drugoj polovini sedamdesetih godina prošlog vijeka, svoja jedina tri gola za Borac postigao je 17. septembra 1975. godine, kada je tadašnja generacija banjalučkog kluba debitovala na velikoj pozornici.

Savić je sinoć upisao 24. nastup za Borac na evropskoj sceni i nedostaje mu samo jedan kako bi se izjednačio na prvom mjestu sa rekorderom Enverom Kulašinom.

Tada su crveno-plavi pred domaćom publikom, u okviru Kupa pobjednika kupova, ukrstili koplja sa slabašnim luksemburšim Rimelanžom, a Cetina je trijumfu doprinio postižući pogotke u 6, 16. i 60. minutu.

U dvomeču sa timom iz Eša, šestostruki strijelac bio je Muhamed Ibrahimbegović - "Fišer", koji je samim tim i dalje "nedodirljiv" na vrhu. Do sinoćnjeg gostovanja izabranika Vinka Marinovića u dalekoj Moldaviji, samo mu je Subotičanin rođen 1950. godine bio najbliži, međutim sinoć mu se priključio i Savić.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

KAD JE SAVIĆ POSTIZAO EVROPSKE POGOTKE ZA BORAC?

Prvi gol za Borac u evropskim kupovima ofanzivac rođen 1994. godine u Liferingu postigao je 15. avgusta 2024. godine, u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv KI Klaksvika na Gradskom stadionu (3:1). Na drugi se čekalo do 24. oktobra iste godine, kada je zahvaljujući njegovom pogotku Borac na stadionu GSP u Nikoziji upisao trijumf nad favorizovanim APOEL-om (0:1) u ligaškoj fazi Konferencijske lige, dok je treći pogodak, kako smo već rekli, uslijedio sinoć na stadionu Zimbrua.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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