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Šejk Milton ima novi klub: Otišao u Evrokup da igra za bivšeg trenera Zvezde

Šejk Milton ima novi klub: Otišao u Evrokup da igra za bivšeg trenera Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Šejk Milton je konačno i zvanično potpisao za ekipu Hapoela iz Jerusalima.

Šejk Milton u Hapoelu iz Jerusalima Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

"Pažnja, ovo mijenja sve", napisala je u objavi na društvenim mrežama ekipa Hapoela iz Jerusalima i ozvaničila potpis Šejka Miltona. Doskorašnji bek Partizana tako će biti jedan od igrača Partizana koji će stići kod Saše Obradovića ove sezone. 

Ambiciozna izraelska ekipa želi da osvoji Evrokup i dovela je novog trenera, ali i veliki broj pojačanja, a sada su konačno ozvaničili dolazak dugogodišnjeg NBA igrača koji je prethodne sezone nastupao za crno-bijele. Prošle godine je u ABA ligi prosječno imao 12,8 poena i 2,2 skoka uz 3 asistencije, a u Evroligi 6,9 poena, 2,4 asistencije i 1,4 skoka po utakmici. 

"Dolazim sa velikom glađu i spreman sam da se borim za svaku loptu, svaki poen. Uzbuđen sam i jako srećan što dolazim u Hapoel. Čuo sam puno o ovom klubu, sjajnim navijačima i specijaloj atmosferi. Jedva čekam da počne sezona. Hajde da uradimo sjajne stvari", rekao je Šejk Milton. 

Saša jedva dočekao da ga dovede

Amerikanac koji se prošle sezone dosta mučio i sa povredama, ali sada je spreman da ostavi bolji utisak u Evrokupu. Trener Saša Obradović ga poznaje iz prošle sezone i srdačno ga je dočekao.

"Veoma smo zadovoljni što smo doveli Šejka u naš tim. On dolazi sa bogatim iskustvom iz najbolje lige na svijetu i nemamo sumnju da će mnogo doprinijeti ekipi. Uz ogromno iskustvo on donosi raznovrsnost, šut, sposobnost da stvori poene za samog sebe i svoje saigrače i biće nam veliko pojačanje. Dovođenje Šejka uz još kvalitetnih igrača koje smo otpisali ovog ljeta nam daje jaku bazu igrača sa kojima možemo da radimo na našim visokim ambicijama", rekao je Saša Obradović na predstavljanju.

Od NBA do Beograda i Jerusalima

Malik Bendžamin Šejk Milton rođen je u Oklahomi i bio je na koledžu SMU. Uzet je kao 54. pik 2018. godine na draftu, a igrao je u NBA ligi za Filadelfiju, Minesotu, Detroit, Njujork, Bruklin i Lejkerse prije dolaska u Evropu. U karijeri ima 359 odigranih NBA mečeva.

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Tagovi

Šejk Milton Hapoel Jerusalim

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