Partizan raskinuo ugovor sa jednim od najskupljih košarkaša u istoriji kluba

Bek Šejk Milton više neće igrati za košarkaški klub Partizan.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaški klub Partizan raskinuo je ugovor sa američkim bekom Šejkom Miltonom, jednim od najskupljih stranaca koji su ikada obukli crno-bijeli dres. Nakon jedne sezone saradnje, obilježene velikim i neispunjenim očekivanjima, uz brojne povrede koje su pratile nekadašnjeg NBA košarkaša, došlo je do raskida saradnje.

Kada je prethodnog ljeta stigao u klub, Milton je potpisao dvogodišnji ugovor. Očigledno je druga sezona bila "opciona". Tim je imao pravo da prekine saradnju ako privikavanje na košarku u Evropi ne bude išlo po planu, pa se to i desilo - Milton i crno-bijeli neće nastaviti zajedno.

"Nakon sezone 2025/26 KK Partizan je iskoristio ugovornu klauzulu i donio odluku da prekine saradnju sa Šejkom Miltonom. U sezoni pred nama klub će se okrenuti drugim rješenjima. Crno-bijeli žele Šejku puno sreće i uspjeha u nastavku karijere", navodi se u objavi Partizana.

Nakon sezone 2025-26, KK Partizan Mozzart Bet je iskoristio ugovornu klauzulu i doneo odluku da prekine saradnju sa Šejkom Miltonom.



U sezoni pred nama, klub će se okrenuti drugim rešenjima.



Crno-beli žele Šejku puno sreće i uspeha u nastavku karijere.pic.twitter.com/ngpARWg91u — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)July 9, 2026

Partizan je za Miltona bio prvi profesionalni tim van NBA lige, u kojoj je godinama igrao prije dolaska u Evropu. Iskusni Amerikanac nastupao je za Filadelfiju, Minesotu, Detroit, Njujork, Bruklin i LA Lejkerse. Odigrao je 359 mečeva u ligaškom dijelu i još 40 utakmica u plej-of dijelu NBA sezone, a očekivalo se da to njegovo ogromno iskustvo bude važan faktor u evropskoj košarci.

Milton je odigrao 23 meča u Evroligi, od čega je na 10 utakmica bio starter u petorci Partizana. Nije ostavio impresivan utisak na tim mečevima - sezonu je završio sa prosjekom od 6,9 poena, 2,4 asistencije i 1,4 skoka, uz tek 25,7 odsto šuta za tri poena. Bolje partije Šejk je imao u ABA ligi, gdje je na 14 mečeva prosječno bilježio 11,9 poena, 2,8 asistencije i 2,1 skoka, uz gotovo 47 odsto šuta za tri poena.

Bonus video:

Pogledajte 01:01 Šejk Milton se povredio na početku meča Partizan - Bosna Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)