logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"On je motor ekipe, to nam treba": Milton poslije pobjede Partizana pričao samo o jednom igraču

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Partizana Šejk Milton istakao je značaj povretka Karlika Džounsa u crno-bijeli tim.

Šejk Milton poslije pobjede Partizana protiv Dubaija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan je uspio da pobijedi Dubai, poslije preokreta u Beogradskoj areni. Navijačima Partizana posebno je bilo važno to što su na terenu ponovo bili Karlik Džouns i Šejk Milton koji su se nedavno oporavili od nešto težih povreda. Poslije trijumfa na domaćem terenu Milton je iznio utiske, a posebno je govorio o saigraču Karliku Džounsu.

Milton je na terenu proveo 25 minuta, iz igre je šutirao 56 posto, u šutu za tri je bio vrlo uspješan pošto je imao 75 posto uspjeha i ubacio je tri trojke iz četiri pokušaja. Bilo je jako dobro vidjeti ga ponovo na terenu.

"Dobro se osjećam. Uživam što sam zdrav, što sam sa saigračima, što se takmičim i pobjeđujem. Zaista je dobar osjećaj."

"Dobro se osjećam, zdraviji sam nego ranije. Bilo je uspona i padova, ali sada je dobro. Kao što sam rekao, Karlik je motor tima. Drži nas u ritmu, mnogo razgovaramo na terenu. Obojica smo imali povrede, dobro što smo sada zajedno i pobjeđujemo."

Zahvaljujući Karliku Džounsu Partizan izgleda drugačije.

"Kada je on na terenu, Partizan igra mnogo bolje. Lopta se bolje kreće. On daje drugačiju energiju, pravi je motor tima. On može da postigne poene i da pravi akcije za nas, a to je ono što nam treba."

Milton igra sa više samopouzdanja i ne namjerava da stane.

"Samo ću da nastavim da radim ono što radim - idem u teretanu, vrijedno radim i vjerujem u svoj rad. Imamo sjajne momke, sjajne trenere koji nas ohrabruju da budemo agresivni i da pratimo igru do kraja."

Kad je u pitanju eventualni povratak u NBA Šejk Milton je bio jasan - fokus je na trenutnoj sezoni.

"Drago mi je zbog Kamerona Pejna, ali ja nisam baš razmišljao o tome. Moj fokus je da svakog dana postajem bolji i da pobjeđujem za Partizan", zaključio je Šejk Milton.

Tagovi

Šejk Milton košarka KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC