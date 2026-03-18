"On je motor ekipe, to nam treba": Milton poslije pobjede Partizana pričao samo o jednom igraču

Košarkaš Partizana Šejk Milton istakao je značaj povretka Karlika Džounsa u crno-bijeli tim.

Partizan je uspio da pobijedi Dubai, poslije preokreta u Beogradskoj areni. Navijačima Partizana posebno je bilo važno to što su na terenu ponovo bili Karlik Džouns i Šejk Milton koji su se nedavno oporavili od nešto težih povreda. Poslije trijumfa na domaćem terenu Milton je iznio utiske, a posebno je govorio o saigraču Karliku Džounsu.

Milton je na terenu proveo 25 minuta, iz igre je šutirao 56 posto, u šutu za tri je bio vrlo uspješan pošto je imao 75 posto uspjeha i ubacio je tri trojke iz četiri pokušaja. Bilo je jako dobro vidjeti ga ponovo na terenu.

"Dobro se osjećam. Uživam što sam zdrav, što sam sa saigračima, što se takmičim i pobjeđujem. Zaista je dobar osjećaj."

"Dobro se osjećam, zdraviji sam nego ranije. Bilo je uspona i padova, ali sada je dobro. Kao što sam rekao, Karlik je motor tima. Drži nas u ritmu, mnogo razgovaramo na terenu. Obojica smo imali povrede, dobro što smo sada zajedno i pobjeđujemo."

Zahvaljujući Karliku Džounsu Partizan izgleda drugačije.

"Kada je on na terenu, Partizan igra mnogo bolje. Lopta se bolje kreće. On daje drugačiju energiju, pravi je motor tima. On može da postigne poene i da pravi akcije za nas, a to je ono što nam treba."

Milton igra sa više samopouzdanja i ne namjerava da stane.

"Samo ću da nastavim da radim ono što radim - idem u teretanu, vrijedno radim i vjerujem u svoj rad. Imamo sjajne momke, sjajne trenere koji nas ohrabruju da budemo agresivni i da pratimo igru do kraja."

Kad je u pitanju eventualni povratak u NBA Šejk Milton je bio jasan - fokus je na trenutnoj sezoni.

"Drago mi je zbog Kamerona Pejna, ali ja nisam baš razmišljao o tome. Moj fokus je da svakog dana postajem bolji i da pobjeđujem za Partizan", zaključio je Šejk Milton.

