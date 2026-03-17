"To je cilj, moramo da nastavimo": Lakić se sjetio početka Partizanove sezone, pa poslao poruku

Košarkaš Partizana Arijan Lakić prokomentarisao je veliku pobjedu crno-bijelih nad Dubaijem.

Košarkaš Partizana i miljenik Grobara Arijan Lakić još jednom je bio važan igrač za crno-bijele. Značaj Lakića istakao je i trener Đoan Penjaroja koji je pored sjajne igre Karlika Džounsa i Isaka Bonge najprije pohvalio igrača koji je jedan od omiljenih u Partizanu. Poslije pobjede (88:74) Lakić je govorio o preokretu i snazi crno-bijelih da odigraju dva različita poluvremena.

"Dobra stvar je što smo smanjili razliku pred kraj prvog poluvremena, to je dosta pomoglo. Opet, shvatili smo koliko grešaka imamo u odbrani, drugačije smo je igrali u drugom poluvremenu. Dali smo energiju i svi su dali maksimum, to se pokazalo i preokrenulo je utakmicu. Drago mi je da smo to uradili, navijači su dali doprinos i dali vjetar u leđa da okrenemo utakmicu. Jedva čekam opet da odigramo ovako", rekao je za Arenu sport.

Arijan Lakić je igrao svega 11 minuta, ali možda i najvažnijih 11 minuta utakmice. Uspio je za to vrijeme da pogodi jednu trojku iz jednog pokušaja te je susret završio bez promašaja, a imao je i dva skoka i to u odbrani. Još važnije, za 11 minuta je zabilježio i dvije ukradene lopte i dva pametna faula, pa se može reći da je "hladne glave" bio jedan od igrača koji je mijenjao tok meča.

Ipak, da Partizan ima priliku da neke tijesne mečeve u Evroligi ponovo odigra, možda bi bio konkurentniji na tabeli Evrolige.

"Mi stvarno vjerujemo... moramo da budemo realni, desio se početak sezone.Moramo da prihvatimo to i ne smijemo da padamo. Naša glava treba da bude spremna na ono što slijedi, ne smijemo da imamo fokus na prošlosti, moramo da se držimo sadašnjosti. To je najveći cilj, moramo da nastavimo tako. Drago mi je da što smo igrali dobro, pogotovo pred našim navijačima. Nadam se da će tako biti i protiv Pariza."

