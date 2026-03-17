Partizan je pobijedio Dubai u 30. kolu Evrolige

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Dubai 88:74 u 30. kolu Evrolige i to na spektakularan način. Crno-bijeli nisu počeli dobro, potom su preokrenuli i opet stali, ali onda je dragulj Parnog valjka Isak Bonga bio ključni igrač meča. Iako je imao četiri faula, još od sredine treće četvrtine, Nijemac je bio najbolji igrač u završnici meča i ujedno jedini u Partizanu koji je nešto više od šest minuta davao koševe iz igre.

Igralo se intenzivno tokom cijelog meča, a posebno u završnici. Činilo se da poslije osvojene treće četvrtine 25:10, Partizan hita ka pobjedi, ali je uslijedila nova serija domaćina i napetost se vratila u Beogradsku arenu. A onda je Isak Bonga pokazao pun potencijal, dok je Karlik Džouns bio igrač koji je sa linije penala smanjivao zaostatak, Bonga je sa svih pozicija dolazio do poena, na svim pozicijama branio koš Partizana i bio nerješiva enigma za Dubai.

Vidi opis Partizan se podigao iz pepela i srušio Dubai: Bonga nezaustavljiv za čast crno-bijelih u Evroligi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Crno-bijeli nisu sjajno startovali, najprije su dozvolili rivalu 6:0, a onda i 12:4 u četvrtom minutu meča. Bilo je jasno da crno-bijeli ne mogu da pronađu ritam, pa i pored pogođene dvije trojke Parni valjak nije imao velike šanse za preokrene rezultat u svoju korist. Ništa bolje Partizan nije izgledao ni u narednih 10 minuta. Zapravo, prve znake života Valjak je počeo da pokazuje u posljednjih minut i po, kad je vezao seriju od 7:0 i na veliki odmor otišao jednocifrenim zaostatkom (47:38).

Ispostaviće se, poluvrijeme je prijalo igračima Partizana jer je domaćin u novih 10 minuta bio sjajan - vezao je tri trojke (Šejk Milton, Isak Bonga, a onda i Arijan Lakić), a uslijedili su i važni poeni Karlika Džounsa za seriju od 11:0 i preokret (49:47). Bilo je to ono što je neophodno da se publika u Areni trgne, pa je navijanje ponovo počelo da nosi igrače Partizana.

Naravno, Dubai nije posustajao, a to je posebno dokazao u posljednjih 10 minuta. Partizan u prva tri minuta nije stigao do koša, pa je Dubaiju omogućio da povede 64:63. Bonga je ubacio trojku, a onda je pogodio i pod faulom i zapravo u nekoliko minuta posljednje četvrtine bio je jedini igrač vrijedan pažnje u Partizanu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!