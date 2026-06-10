Najveća kupovina u istoriji fudbalskog kluba Vojvodina je Ifet Đakovac, nekadašnji igrač TSC i velika želja Partizana.

Izvor: Promo/Fudbalski savez BiH

Fudbalski klub Vojvodina želi iskorak na domaćoj i međunarodnoj sceni, pa nije ni čudo što oko stadiona "Karađorđe" u Novom Sadu ovih dana "odjekuju bombe". Kako MONDO saznaje, Novosađani su obezbijedili potpis veznog fudbalera Ifeta Đakovca, a za njegove usluge su Akronu iz Toljatija platili čak 1.300.000 evra.

Đakovac dobro poznaje srpski fudbal jer je bio jedan od najboljih igrača TSC iz Bačke Topole, prije nego što je napravio milionski transfer u Rusiju. Još prije toga je Ifet Đakovac bio velika želja Partizana, koji ga je i u prethodnom periodu zvao da se vrati u Humsku, gdje je proveo deo omladinskog staža, ali... Đakovac se odlučio za Vojvodinu, koja ima velike ambicije.

Vezni fudbaler rođen je u Srbiji, ali je prije nekoliko godina prihvatio poziv Bosne i Hercegovine, pa je postao njen reprezentativac. Pred Mundijal 2026 našao se na širem spisku selektora Sergeja Barbareza, ali nije otišao sa ekipom na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadu i Meksiko. Zanimljivo - Đakovac je treće pojačanje Vojvodine i treći potencijalni reprezentativac BiH koji je stigao u Novi Sad u veoma kratkom roku.

Vidi opis Vojvodina kupila povremenog reprezentativca BiH: MONDO saznaje detalje najvećeg transfera u Novom Sadu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MR/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Prije Ifeta Đakovca Vojvodinu su pojačali Nardin Mulahusejnović koji igra na poziciji napadača i Hamza Redžić, dosadašnji štoper omladinske ekipe Sarajeva. Očekuje se da Novosađani u vrlo bliskoj budućnosti završe još neki veliki posao - pred potpisom je bivši krilni napadač Crvene zvezde i povremeni reprezentativac Srbije Stefan Mitrović, dok nekadašnji kapiten Vojvodine Dejan Zukić ostaje najveća ljetnja želja klupskih čelnika - ali i velika želja Zvezde.

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(MONDO)