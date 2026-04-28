Partizan našao prvo pojačanje za novu sezonu: Vraća se u Srbiju da sebi ispuni najveću žellju

Želio je Partizan i prethodnih godina da ga angažuje, ali čini se da će Ifet Đakovac tek u ljeto 2026. godine stići u Humsku.

Fudbalski klub Partizan se nakon poraza u derbiju i matematički oprostio od titule u Superligi Srbije, pa mu u naredna četiri kola predstoji samo da odbrani drugu poziciju od napada iz Novog Sada, jer je Vojvodina jako blizu. Uporedo sa tim bitkama, u Humskoj mora da se vodi računa i o ljetnom prelaznom roku - jer neće biti mnogo vremena da se tim spremi za evropske kvalifikacije.

Zbog toga su čelnici kluba iz Humske već počeli da prave pripreme za prelazni rok, a čini se da je jasno i ko bi mogao da bude prva meta Partizana! Navodno, crno-bijeli su veoma zainteresovani da u srpski fudbal vrate Ifeta Đakovca (28), koji je trenutno član Akrona iz Toljatija, ruskog kluba koji bi vjerovatno bio raspoložen da ga u Beograd pošalje na pozajmicu.

Dolaskom Ifeta Đakovca Partizan bi riješio dva velika problema koji trenutno postoje u igračkom kadru. Pored očiglednog kvaliteta koji ima, a zbog kojeg ga je Partizan želio i prethodnih godina, još prije nego što je iz TSC-a otputovao za Rusiju, Ifet Đakovac ima i "gen" koji se traži. Svojevremeno je bio u mlađim kategorijama crno-bijelih, o Partizanu je lijepo govorio i nakon odlaska, a pričalo se i da mu je jedna od najvećih želja u karijeri dres kluba iz Humske.

Đakovac je u najboljim fudbalskim godinama i standardan je u ekipi koja igra Premijer ligu Rusije, pa je jasno da bi Partizan mnogo dobio njegovim povratkom, koji je prije svega uslovljen željom fudbalera da se vrati u Srbiju zbog privatnih obaveza. Đakovac je to i prezentovao Rusima, koji su spremni da mu izađu u susret, a od svega bi mogao da profitira Partizan.

Podsjećamo, Ifet Đakovac je svojevremeno igrao za Tutin i Zlatibor, a zatim se u potpunosti afirmisao u dresu TSC-a iz Bačke Topole. Za taj klub je odigrao 148 mečeva uz 33 gola i 24 asistencije,a nastupao je i u grupnim fazama Lige Evrope i Konferencijske lige. U januaru 2025. godine napravio je transfer težak milion evra u Akron, gdje se brzo privikao na uslove u ruskom fudbalu. Iako je rođen u Novom Pazaru, Ifet Đakovac je odlučio da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, u čijem je dresu odigrao jedan meč.