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"Dušan Tadić? Čujte, da vam nešto kažem": Tanjga o najvećoj želji navijača Vojvodine

"Dušan Tadić? Čujte, da vam nešto kažem": Tanjga o najvećoj želji navijača Vojvodine

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Vojvodine rekao kako stoje stvari o potencijalnom povratku Dušana Tadića u FK Vojvodina

Vraća li se Dušan Tadić u Vojvodinu Izvor: MN PRESS

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga govorio je na početku priprema o najvećem snu navijača Voše - povratku Dušana Tadića (37) u klub.

"Da vam nešto kažem. Dušan Tadić je igrač ovog kluba, bio je tu dugi niz godina. Normalno je da je on svake godine tema, ne samo u Vojvodini, već i u drugim klubovima", rekao je Tanjga.

Na tom mjestu trener Voše je zastao.

"E, sad... Stvarno nisam pričao sa njim, iako sam više nego dobar sa njim. Nismo na tu temu razgovarali. Da li je vodio razgovore sa rukovodstvom kluba, mislim na predsjednika, vjerovatno su imali kontakt, ali ništa se nije konkretno događalo da ja znam."

Dušan Tadić slavi sa ekipom Vojvodine

Nije potrebno naglašavati koliko bi pojačanje bio vezista saudijske Al-Vahde.

"Normalno, svako bi volio da ga vidi u klubu. Koliko je to realno zbog niza okolnosti, ne bih da prejudiricam neke stvari i da podgrijavam maštu šta je realno, a šta nije."

Tadić igra u Saudijskoj Arabiji od prošlog ljeta i ima ugovor sa tamošnjim klubom do kraja juna ove godine.

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Tagovi

Dušan Tadić FK Vojvodina

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