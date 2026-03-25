"Srbija se prelako odrekla Dušana Tadića": Ovu lekciju o reprezentaciji svi moraju da čuju

Bivši trener Crvene zvezde Miloš Milojević smatra da se Srbija prelako odrekla Dušana Tadića, s vog dugogodišnjeg kapitena.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović uspio je da ubijedi braću Milinković-Savić da se vrate u nacionalni tim, ali za sada "nema pomaka" kada je riječ o Dušanu Tadiću, dugogodišnjem kapitenu. Paunović je rekao da nije spreman da sa Tadićem priča o povratku u nacionalni tim, a Miloš Milojević smatra da se Srbija prelako odrekla bivšeg igrača Vojvodine, Ajaksa, Sautemptona...

Nekadašnji trener Crvene zvezde istakao je da mu se ne sviđa kada nacionalni tim odustane od nekog fudbalera. Smatra da to nije pravi put i da srbija ne bi trebalo stalno da traži razloge za "otpisivanje" svojih najboljih fudbalera.

"Ne volim što u Srbiji prelako otpisujemo igrače konstatacijama da je star, mlad, igra ovamo ili onamo. Svako je zamjenjiv, kad dođe neko bolji od njega. Dobro je što se Sergej vratio, to je plus za selektora, što je uspio u toj misiji. Ne mislim da bi za reprezentaciju trebalo da igra neko ko stvarno ne želi. To je nešto što me malo pogađa, jer sam živio u Švedskoj i na Islandu, igračima je tamo čast da budu dio reprezentacije, bez obzira da li su prvi ili 25. na spisku, imaju isti odnos bez obzira da li su na terenu proveli 90 i više minuta ili samo jedan. Mi imamo toliko kvaliteta da kad budemo došli na taj nivo da ćemo imati daleko bolje rezultate", rekao je u podkastu "2x45" nekadašnji trener Crvene zvezde Miloš Milojević.

Bivši selektor Dragan Stojković Piksi uradio je neke dobre stvari tokom svog mandata, ali se čini da odluka o podmlađivanju tima nije po ukusu Milojevića. Stojković se zahvalio na saradnji grupi fudbalera nakon neuspjeha na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj 2024. godine, a bivši trener Zvezde smatra da su prelako "dignute ruke" od Dušana Tadića.

"Sergej može dosta da pomogne u pravom zahtjevu i u pravom sistemu. Od svih liga na teritoriji Bliskog istoka, saudijska je najjača. Imamo Aleksandra Mitrovića koji postiže golove i poslije povrede, u katarskom Al Rajanu. Ne želim da ispadne da nekog vraćam, ali mi se čini da smo se prelako oprostili od Dušana Tadića, s tim da ne znam da li je bio u grupi dobar ili ne. Mi smo zemlja od oko 7.000.000 stanovnika i nemamo previše kvalitetnih igrača. Tadić igra odlično u Al Vahdi, najbolji je asistent lige, jeste u njoj manji intenzitet, ali kvalitet je kvalitet. Ako ima konkurenciju u Lazaru Samardžiću i ako Lazar nije bolji od njega, trebalo bi da igra Tadić. Isto tako i za Sergeja. Bez obzira ko mu je konkurencija, ako taj nije bolji od njega, ne smije da igra, zato što je reprezentacija skup najboljih koji mogu da doprinesu timu", rekao je Milojević.

Milojević nema dilemu - za reprezentaciju treba da igraju oni najbolji, bez obzira na to gdje nastupaju. Lazar Samardžić bi trebalo da ima prednost u odnosu na Dušana Tadića i Sergeja Milinković-Savića samo ako je bolji od njih, a u suprotnom bi oni bili među nosiocima igre nacionalnog tima.

"Dosta bi zavisilo od forme u klubu i od forme drugih igrača, s kojima je u direktnoj komunikaciji. Ne bih volio da sam u Veljkovoj koži, ali ako bi Lazar Samardžić igrao u svom timu, bio produktivan, pružao kvalitetne partije, a u tom trenutku Sergej bio loš u Al Hilalu, ja bih krenuo sa Lazarom. U obrnutom slučaju bih počeo sa Sergejem, jer koliko znam Milinković-Savić ima strašne brojke, posjeduje dolazak iz drugog plana, dobru igru glavom u šesnaestercu, popunjava prostore i atipičan je igrač za poziciju 'desetke'. Baš je kreativan i dobro je da imamo dvije opcije. Vodio bih se trenutnom formom u klubu, ali i balansom sa drugim igračima, šta imam pored njega i da li jedni drugima mogu da nadomjeste nedostatke. Vjerujem da bismo bili uspješni kad bi Veljko imao selekciju kao tim, u klubu. Reprezentacija je nešto drugo i podrazumijeva man menadžment, procjenu forme igrača i analizu protivnika i sopstvenih mogućnosti", zaključuje nekadašnji trener Zvezde.