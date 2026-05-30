Jusuf Nurkić: "Volio bih da sam imao ponudu Partizana"

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić drugi put u karijeri ističe da bi volio da igra za KK Partizan.

Izvor: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Košarkaši Partizana poraženi su u polufinalu Košarkaške lige Srbije od FMP-a iz Železnika, pa se okreću finalnoj seriji ABA lige u kojoj će se za regionalnu titulu boriti protiv Dubaija. Dok Đoan Penjaroja i njegovi igrači imaju obaveze na terenu, u klubu već mora da se planira formiranje igračkog kadra za narednu godinu.

Ostoja Mijailović je ranije u toku sezone isticao da su ugovori sa pojedinim košarkašima već potpisani, a ne treba ni pominjati kakvu bi eksploziju u Evropi izazvao potpis Jusufa Nurkića! Iskusni košarkaš iz Bosne i Hercegovine već godinama igra u NBA ligi, ali se čini da mu je dres Partizana neostvarena želja, pa bi moglo da dođe do saradnje u budućnosti.

"Nisam, barem da ja znam, nisam imao ponudu Partizana, ali bih volio da sam imao", rekao je Nurkić koji je tada bio jedan od najboljih igrača Cedevite i dodao: "Sada sam na birou". Pogledajte kako je to izgledalo u emisiji Edina Avdića:

Gost nove epizode je Jusuf Nurkić — NBA igrač sa 12 godina iskustva u najjačoj ligi sveta, reprezentativac Bosne i Hercegovine i jedan od najdominantnijih centara sa naših prostora.



Nedelja, 31. maj u 20:30h

Mnogi se ne sjećaju da je Jusuf Nurkić prije deset godina dao sličnu izjavu! Na početku svoje NBA karijere, tek što je stigao u Denver, snažni centar iz Bosne i Hercegovine otkrio je da će zbog navijača Partizana koji su najbolji u Evropi nekada u karijeri obući crno-bijeli dres.

"Vjerujem da ću jednog dana doći u Partizan, ali prije toga sam siguran da ću se vratiti i u Zadar i to u najboljim godinama, jer je to moj klub i dao mi je najviše. Obećao sam im to. Nestrpljivo čekam taj dan, jer bez njih, bez grada i ljudi u njemu moja karijera ne bi bila ovakva. Ali isto tako jednog dana ću doći i u Partizan, bar zbog Grobara", rekao je centar Denvera davne 2015. godine.

Nurkić je rođen u mjestu Živinice u Bosni i Hercegovini, a a tek sa 14 godina počeo je da trenira košarku. Njega je primijetio agent Enes Trgovčević koji je vidio da mu je otac veoma krupan i da bi Nurkić mogao da ima građu teškog entra kada odraste. Upravo je Trgovčević uticao na Nurkićevu selidbu u Zagreb, gdje je napravio prve korake u seniorskoj karijeri.

Jusuf Nurkić je igrao za Cedevitu koja je tada bila u glavnom gradu Hrvatske, išao je na pozajmicu u Zadar, a 2014. godine izašao je i na NBA draft. Izabrali su ga Čikago Bulsi sa 16. pozicije, ali je odmah trejdovan u Denver Nagetse gdje je kasnije dočekao Nikolu Jokića. Nakon tima iz Kolorada Nurkić je igrao za Portland, Finiks, Šarlot i Jutu sa kojom je završio saradnju na kraju sezone.

