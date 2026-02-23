logo
Jusuf Nurkić mora na operaciju: Za snažnog centra je završena sezona u NBA ligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Jusuf Nurkić moraće da ide na operaciju nosa i za njega je sezona u NBA ligi završena. Jutu ne zanima previše tekuća sezona.

Jusuf Nurkić završio NBA sezonu Izvor: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Jusuf Nurkić je završio sezonu. Centar Jute moraće na operaciju nosa i zbog toga su čelnici kluba odlučili da poslije intervencije ne žure sa oporavkom i da ga ne vraćaju na teren do kraja tekuće sezone. Informaciju je prenio novinar Kris Hejns.

"Startni centar Jute Jusuf Nurkić imaće operaciju nosa u srijedu i to će da ga udalji od terena do kraja sezone. Ima komplikacije sa disanjem i spavanjem od kada je doživio frakturu nosa prije nekoliko godina", navodi Hejns.

Nije ova odluka previše iznenađujuća pošto Juta "tankuje". Tačnije, namjerno gubi utakmice kako bi na NBA draftu sljedeće sezone imala veće šanse da dobije prvog pika prilikom izbora. Zbog toga je kažnjena nedavno sa 500.000 dolara i komesar Adam Silver najavio je uvođenje novih pravila kako bi spriječio ekipe da namjerno gube mečeve.

Tagovi

Jusuf Nurkić NBA liga Juta

