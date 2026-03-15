logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lacio slavio u velikom derbiju: Navijački bojkot prekinut na jedan meč, Milan propustio šansu da se približi Interu!

Dragan Šutvić
0

Pretposljednja utakmica 29. kola Serije A završena je minimalnim trijumfom nebeskoplavih. Rosoneri nisu iskoristili šansu da eventualnom pobjedom zaostatak za liderom Interom smanje na samo pet bodova.

Serija A Lacio Milan 1:0 Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Navijači Lacija nakratko su, na jednu utakmicu, prekinuli "rat" koji vode protiv predsjednika kluba Klaudija Lotita. Tribine Olimpika bile su na nekoliko mečeva sablasno prazne, ali su tifozi nebeskoplavih bojkot prekinuli zbog velikog duela sa Milanom, iz kojeg su njihovi izabranici izašli kao pobjednici (1:0).

Tim sa Olimpika ostvario je trijumf zahvaljujući pogotku Gustava Isaksena iz 24. minuta. Time se Lacio pomjerio na deveto mjesto sa 40 bodova, dok je Milan propustio odličnu šansu da se eventualnim trijumfom dodatno približi vječitom rivalu u borbi za Skudeto.

Inter je, podsjetimo, tokom jučerašnjeg dana remizirao na Meaci sa Atalantom (1:1), pa je u tom trenutku došao do plus osam u odnosu na rosonere. Ispostavilo se da su puleni Kristijana Kivua više dobili nego izgubili tim ishodom, s obzirom na to da ekipa Masimilijana Alegrija, uprkos terenskoj inicijativi i većem broju udaraca, nije uspjela da iz ovog duela izađe kao neporažena.

U završnici meča, glavni arbitar Marko Gvida pokazao je crveni karton Mauriciju Sariju zbog prigovora. Neće, međutim, strateg Rimljana mnogo žaliti za tim, s obzirom na to da je upisao jednu od rijetkih pobjeda protiv trenera koji mu najmanje leži. Večeras je ostvario šestu na 22 utakmica, a uz to ima i 4 remija, odnosno 12 poraza.

(mondo.ba)

Tagovi

Serija A Lacio Milan fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC