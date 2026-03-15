Lacio slavio u velikom derbiju: Navijački bojkot prekinut na jedan meč, Milan propustio šansu da se približi Interu!

Pretposljednja utakmica 29. kola Serije A završena je minimalnim trijumfom nebeskoplavih. Rosoneri nisu iskoristili šansu da eventualnom pobjedom zaostatak za liderom Interom smanje na samo pet bodova.

Navijači Lacija nakratko su, na jednu utakmicu, prekinuli "rat" koji vode protiv predsjednika kluba Klaudija Lotita. Tribine Olimpika bile su na nekoliko mečeva sablasno prazne, ali su tifozi nebeskoplavih bojkot prekinuli zbog velikog duela sa Milanom, iz kojeg su njihovi izabranici izašli kao pobjednici (1:0).

Tim sa Olimpika ostvario je trijumf zahvaljujući pogotku Gustava Isaksena iz 24. minuta. Time se Lacio pomjerio na deveto mjesto sa 40 bodova, dok je Milan propustio odličnu šansu da se eventualnim trijumfom dodatno približi vječitom rivalu u borbi za Skudeto.

Inter je, podsjetimo, tokom jučerašnjeg dana remizirao na Meaci sa Atalantom (1:1), pa je u tom trenutku došao do plus osam u odnosu na rosonere. Ispostavilo se da su puleni Kristijana Kivua više dobili nego izgubili tim ishodom, s obzirom na to da ekipa Masimilijana Alegrija, uprkos terenskoj inicijativi i većem broju udaraca, nije uspjela da iz ovog duela izađe kao neporažena.

U završnici meča, glavni arbitar Marko Gvida pokazao je crveni karton Mauriciju Sariju zbog prigovora. Neće, međutim, strateg Rimljana mnogo žaliti za tim, s obzirom na to da je upisao jednu od rijetkih pobjeda protiv trenera koji mu najmanje leži. Večeras je ostvario šestu na 22 utakmica, a uz to ima i 4 remija, odnosno 12 poraza.

