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Partizan već završio pojačanje za sljedeću sezonu: Nikola Tanasković ponovo oblači crno-bijeli dres

Partizan već završio pojačanje za sljedeću sezonu: Nikola Tanasković ponovo oblači crno-bijeli dres

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Tanasković je utanačio sve detalje oko povratka u Partizan i biće pojačanje za narednu sezonu. Već se oprostio od Budućnosti iz Podgorice.

Nikola Tanasković se vraća u Partizan Izvor: MN PRESS

Nikola Tanasković (28) se vraća u Partizan. Svi detalji su utanačeni i od naredne sezone ponovo će nositi crno-bijeli dres piše "Mozzart sport".

"Dugo se spekulisalo da je sve dogovoreno između Tanaskovića i kluba iz Humske, ali je sada potvrđeno da je dogovoren povratak", stoji u tekstu.

Tanasković je postao i kapiten Podgoričana i epizodu u Crnoj Gori završio je titulom. Pokriva pozicije krilnog centra i centra i karijeru je počeo upravo u Partizanu, uz pozajmice u Spartak, Mladost iz Zemuna i OKK Beograd. Potom je otišao u Megu, pa Borac iz Banjaluke, dvije sezone proveo je u Igokei, pa je imao kratak odlazak u Breogan i brz povratak u Laktaše. Odatle je otišao u Budućnost i tamo se odlično pokazao.

Tanasković će u oktobru da proslavi 29. rođendan, a ove sezone u ABA ligi je imao prosjek od 9,7 poena, 4,3 skoka i jednu asistenciju po meču. Još jedan važan faktor je i taj što je domaći igrač što je nešto što je nedostajalo Đoanu Penjaroji za Kup i KLS.

(Mozzartsport/MONDO)

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Tagovi

Nikola Tanasković košarka KK Partizan

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