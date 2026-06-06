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Dubai vodi 2:0 protiv Partizana: Crno-bijeli na korak od gubitka krune na Jadranu

Dubai vodi 2:0 protiv Partizana: Crno-bijeli na korak od gubitka krune na Jadranu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan je izgubio i drugu utakmicu u finalu ABA lige od Dubaija.

ABA liga Dubai Partizan 86:81 Izvor: Faiz Khan / Alamy / Profimedia

Dubai je pobijedio Partizan 86:81 i poveo 2:0 u finalu ABA lige. Klub iz Emirata tako je na jednu pobjedu daleko od šampionske titule na Jadranu, prve u istoriji za ovaj novoformirani klub.

Kao i u prvom meču, Dubai je Partizan "slomio" sredinom posljednje dionice kada je postigao nekoliko teških poena, koristeći malo veću nervozu u crno-bijelom taboru. Prvi put na meču Dubai se tada odlijepio na dvocifrenu prednost, a iako je Partizan na kraju preko Vašingtona i Osetkovskog spustio na šest, pa pet razlike, nije uspio da meč uvede u penal-završnicu.

Najefikasniji u redovima domaćina bili su Avramović i Musa sa po 16 poena, dok je Kabengele dodao 13. Kod Partizana je Bruno Fernando bio prvi strijelac sa 16 poena, a jedan manje ubacio je Džouns, od čega 10 u prvom poluvremenu.

Naredni meč igra se u Beogradu 10. juna, a Dubai će sada imati dvije meč-lopte. Igra se na tri pobjede.

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Tagovi

KK Partizan KK Dubai košarka ABA liga

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