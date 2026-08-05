"Odgovornost, disciplina, koncentracija!" Jasna poruka iz Borca - ovo je recept za pobjedu protiv Bjelorusa!

Meč sa aktuelnim prvakom Bjelorusije ML Vitebskom (četvrtak, 20.30) najavili su trener Vinko Marinović i prvotimac Stefan Savić.

Izvor: MONDO

Gradski stadion u Banjaluci biće u četvrtak uveče (20.30) poprište odigravanja prve utakmice trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu između Borca i ML Vitebska.

Bjeloruski predstavnik je na konferenciji za novinare održanoj u Trofejnoj sali najavio trijumf, istakavši istovremeno da će crveno-plavi veliku prednost imati u vidu publike – koju aktuelni šampion Bjelorusije neće doživjeti kada se bude igrao revanš u Mađarskoj na neutralnom terenu (Mezokevešd, op.a.).

I jedne i druge, međutim, očekuju izuzetno teški uslovi za igru. Očekuje se da sutra uveče u vrijeme utakmice temperatura iznosi preko 30 stepeni Celzijusa.

"Na vremenske uslove ne možemo uticati. Na kraju krajeva, i oni su kao i mi trenirali na ovakvoj temperaturi, tako da je to isto i za jedne i za druge", riječi su trenera Vinka Marinovića, koji je pohvalno govorio o sutrašnjem rivalu:

"Znamo da je Vitebsk jedna kvalitetna ekipa, dobro organizovana, disciplinovana, sa jasnom idejom u igri. Međutim, naš fokus je na nama i na našoj igri, jer sutra, naravno, moramo da odigramo jednu utakmicu koja mora biti na nivou evropskih. Kad to kažem, onda mislim prije svega da odgovornost, disciplina i koncentracija moraju da budu na najvišem nivou. Kao što i sami znate, svaki detalj je uvijek jako bitan i može da odluči utakmicu, ali isto tako biće nam sutra potrebno i strpljenje, sasvim sigurno. ML Vitebsk je ekipa koja ima veoma dobru tranziciju, tako da moramo da budemo izuzetno koncentrisani i pametni i, što je najbitnije, moramo da budemo konkretni i da gledamo kako da kontrolišemo utakmicu."

Očekuje se da tribine Gradskog stadiona budu ispunjene možda i do posljednjeg mjesta, kao što je to bio slučaj protiv Levskog.

"Zahvalio bih se navijačima koji su nas pratili i u Moldaviji, prešli su zaista dalek put. Naravno, pozivam i sutra navijače da nas podrže, jer sasvim sigurno uz njihovu podršku igrači dobijaju dodatnu energiju i sigurno da je to jedan drugi vjetar u leđa kad imamo navijače. Nadam se da ćemo sutra odigrati dobru utakmicu, na kraju ostvariti pozitivan rezultat i obradovati ih."

Kao što smo i rekli u uvodu teksta, ML Vitebsk u revanšu 13. avgusta neće moći da računa na huk sa tribina svojih pristalica.

"Što se tiče revanša, naravno, oni igraju u Mađarskoj pred praznim tribinama i sigurno da je uvijek bolje tako igrati nego kad igrate pred protivničkim navijačima. Sa te strane, sigurno će nam odgovarati. Međutim, bez obzira na to, bitno je da mi sutra pokušamo da odigramo dobru utakmicu i ostvarimo dobar rezultat."

Jedna od glavnih uzdanica u napadačkoj liniji Borca biće Stefan Savić, koji je pogotkom u Kišinjevu protiv Petrokuba stao rame uz rame sa Milošem Cetinom na drugom mjestu po broju ino-golova za Borac (3).

"Atmosfera je dobra. Sigurno da smo svi fokusirani, jer nas očekuje jedna veoma intenzivna utakmica sutra. Mogu da kažem da smo spremni, da ćemo dati sve od sebe i da ćemo ići na pobjedu sutra. Mislim da treba da gledamo sami sebe. Kad damo svoj maksimum, tad smo i najjači i mislim da je svima teško protiv nas", rekao je Savić, koji je pozvao publiku da ispuni tribine stadiona u Platonovoj.

"Nadam se opet punoj podršci navijača. Pozivam ih u najvećem mogućem broju jer smo kući uvijek mnogo jači nego na strani. Nadam se da će tako biti i sutra."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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