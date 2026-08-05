Bajer ne gubi vrijeme: Stigao jedan od najtraženijih lijevih bekova

Bajer Leverkuzen saopštio je da je angažovao španskog lijevog beka Migela Gutijeresa iz Napolija.

Izvor: De Luca/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dvadesetpetogodišnji Gutijeres potpisao je ugovor do juna 2031. godine i u njemačkom klubu nosiće dres sa brojem tri.

Španski fudbaler u Leverkuzen stiže kao zamjena za sunarodnika Aleksa Grimalda, koji je ovog ljeta prešao u Atletiko Madrid. Prošle sezone odigrao je 36 takmičarskih utakmica za Napoli i pomogao ekipi da osvoji drugo jmesto u Seriji A, nakon što je u italijanski klub stigao iz Đirone.

"Gutijeres je tehnički izuzetno kvalitetan i ofanzivno orijentisan defanzivac koji se savršeno uklapa u naš tim. Njegovim dolaskom dobili smo novu, veoma dinamičnu dimenziju u igri. On je vrhunski fudbaler i bio je naš apsolutni prioritet za ovu poziciju", rekao je sportski direktor Bajera Simon Rolfes.

Njemački magazin Kiker prenio je da je Bajer za transfer Gutijeresa platio 26 miliona evra.

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