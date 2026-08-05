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Sarajevo neće dočekati Radnik na Koševu?

Sarajevo neće dočekati Radnik na Koševu?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Vrlo je moguće da se se okršaj Sarajeva i Radnika odvijati u Vrapčićima.

FK Sarajevo, fudbaleri Sarajeva Izvor: Promo/FK Sarajevo

Krajem ove nedjelje počinje nova sezona u bh. fudbalskom prvenstvu.

U subotu će biti odigrane dvije utakmice, a u jednoj od njih sastaće se Sarajevo i Radnik (21.00). Bordo tim je, naravno, Bijeljince trebalo da dočeka na Koševu, ali prema posljednjim informacijama, to ipak neće biti slučaj.

Nakon održavanja tri koncerta Dine Merlina u nizu (31. jul, 1. i 2. avgust), travnjak najvećeg bh. stadiona nalazi se u veoma lošem stanju. Radnici koji su angažovani na održavanju terena odmah su krenuli u akciju kako bi osposobili teren, ali će, najvjerovatnije, izabranici Zorana Zekića morati privremeno da se isele.

Tako bi, prema pisanju Dnevnog avaza, pulene Bojana Krulja trebalo da ugoste u Vrapčićima, na stadionu Veleža.

Istog dana, inače, sastaće se i Široki Brijeg i Sloga Meridian, u istom terminu. Kolo će dan ranije otviriti Željezničar i BSK (20.00), dok su za nedjelju zakazane utakmice Borac – Velež (18.30) i Zrinjski – Čelik (18.30).

(mondo.ba/Dnevni avaz)

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FK Sarajevo FK Radnik Bijeljina fudbal Premijer liga BiH

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