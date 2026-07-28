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Zakazan okršaj Sarajeva i Slobode: Meč u Butmiru iza zatvorenih vrata

Zakazan okršaj Sarajeva i Slobode: Meč u Butmiru iza zatvorenih vrata

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Meč se igra u trening-centru FK Sarajevo bez prisustva gledalaca.

Prijateljska utakmica Sarajevo Sloboda Izvor: FK Sarajevo/Promo

Fudbaleri Sarajeva privode kraju pripreme za novu premijerligašku sezonu.

Nakon neslavne epizode u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu i eliminacije već u prvom kolu od finskog Intera iz Turkua, ekipa koju predvodi Zoran Zekić u potpunosti se okreće obavezama u domaćim takmičenjima. Prvi ligaški meč u novoj sezoni igrači u bordo dresvima odigraće 8. avgusta na Koševu protiv Radnika, a do tada će odigrati još jednu kontrolnu utakmicu.

Sutra (srijeda) će rival Sarajlijama biti tuzlanska Sloboda, a ovaj okršaj odvijaće se iza zatvorenih vrata u trening-centru FK Sarajevo u Butmiru. Početak meča zakazan je za 18.00 časova.

Podsjetimo, nakon ispadanja iz Evrope Sarajevo je predstavilo još dvojicu novajlija, Selmira Pidru i Ivana Šarića, koji su prošle sezone branili boje Veleža.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Sarajevo FK Sloboda Tuzla fudbal

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