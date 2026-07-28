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Švajcarska pokradena protiv Argentine na Mundijalu: Sudija uradio ono što nije smio 1

Švajcarska pokradena protiv Argentine na Mundijalu: Sudija uradio ono što nije smio

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Prema informacijama koje stižu iz Francuske sudija Pinjeiro je pogriješio kada je dao crveni karton Embolu na meču protiv Argentine i tako ostavio Švajcarsku sa desetoricom.

Švajcarska oštećena protiv Argentine na Mundijalu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Argentina je u četvrtfinalu Svetskog prvenstva poslije produžetaka pobijedila Švajcarsku (3:1). Taj meč je obilježio crveni karton koji je Brel Embolo dobio u 72. minutu i sada stižu najnovije informacije koje kažu da je to bila pogrešna odluka sudije Žoaa Pinjeira.

Da podsjetimo šta se dogodilo. Embolo je simulirao udarac od Leandra Paredesa i "pao je kao pokošen", a sudija je pokazao Argentincu žuti karton. Tada je dobio poziv iz VAR sobe jer je uvedeno novo pravilo u vezi sa "pogrešnim identitetom", odnosno kada se karton pokaže igraču kome ne bi trebalo. Sudija je pogledao snimak, promijenio odluku, poništio žuti Paredesu i dao Embolu žuti što je za njega bio drugi žuti i značilo je da je isključen.

"IFAB (Međunarodni bord fudbalskih asocijacija) je saopštio da je VAR pogrešno korišćen na toj utakmici Mundijala. Video tehnologija može da interveniše u slučajevima pogrešnog identiteta za već upozorenog igrača, ne da mijenja odluke. Posebno ne kada je u pitanju simuliranje. Embolo nije trebalo da bude isključen", stoji u tekstu francuskog "L'Ekipa".

Švajcarski fudbaler Bril Embolo plakao na terenu zbog isključenja protiv Argentine.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Dakle, po svemu objašnjenom VAR uopšte nije trebalo da interveniše u toj situaciji. Poslije tog meča je bilo mnogo reakcija na tu odluku Portugalca. Većina navijača je smatrala da ako je već išao i vidio situaciju i poništio žuti Paredesu da je mogao samo da dosudi kontra odluku, posjed za Argentinu i da pusti da se meč nastavi. Ovako je njegova odluka izazvala mnogo kontroverzi.

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Tagovi

Švajcarska Argentina fudbal Mundijal 2026

Komentari 1

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Kimiko

Šipcima iz Švajcarske, sve najgore

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