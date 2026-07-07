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Danas na Svjetskom prvenstvu: Čeka se još Mesi u četvrtfinalu, u Kanadi će posljednji put "gorjeti"

Danas na Svjetskom prvenstvu: Čeka se još Mesi u četvrtfinalu, u Kanadi će posljednji put "gorjeti"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Danas se odlučuje o posljednjim učesnicima četvrtfinala Svjetskog prvenstva. Evo kada i gdje igraju Argentina i Egipat odnosno Švajcarska i Kolumbija.

Mundijal 2026 Argentina Egipat Kolumbija Švajcarska najava Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

U utorak ćemo saznati poslednja dva učesnika četvrtfinala Svetskog prvenstva, jer su na programu preostale utakmice osmine finala:

  • Argentina - Egipat u 18 časova u Atlanti
  • Švajcarska - Kolumbija u 22 časa u Vankuveru

Pobjednici tih susreta činiće posljednji par četvrtfinala Svjetskog prvenstva i igraće u noći između subote i nedjelje u 3 u Kanzas Sitiju. Svi ostali parovi su poznati:

  • Francuska - Maroko (četvrtak, 22)
  • Španija - Belgija (petak, 21)
  • Norveška - Engleska (subota, 23)

Borba za titulu prvaka svijeta ovog utorka biće svedena na osam najboljih timova i među njima od prošle noći nisu neefikasni Portugal na čelu sa Kristijanom Ronaldom, kao i reprezentacija SAD, koja je dobila četiri šamara od Belgije i shvatila ipak nije spremna za ovako visoki nivo svjetskog fudbala.

A sada - Leo Mesi

Najveća pažnja biće ovog utorka posvećena Argentini, aktuelnom šampionu svijeta, u čijem dresu Mesi pleše i na ovom Mundijalu i svaki njegov izlazak na teren je praznik. Danas će imati naspram sebe legendarnog Mohameda Salaha i Egipćane koji su na putu ka ovoj fazi eliminisali Australiju na penale.

Takođe, današnji meč Švajcarske i Kolumbije je posljednji koji će biti odigran u Kanadi na ovom Svjetskom prvenstvu. Poslije tog susreta svi mečevi završnice biće odigrani u Sjedinjenim Državama.

Važno je naglasiti da su svi najbolji strijelci i dalje na turniru:

  • Lionel Mesi - 7 golova
  • Kilijan Mbape - 7 golova
  • Hari Kejn - 7 golova
  • Erling Holand - 6 golova

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Argentina Egipat Kolumbija Švajcarska

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