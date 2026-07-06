"Zloupotreba tehnologije": Hrvatska uložila žalbu na suđenje na Svjetskom prvenstvu

Hrvatski fudbalski savez žalio se FIFA na suđenje protiv Portugala, ističući zloupotrebu VAR tehnologije tokom utakmice.

Izvor: BBC/screenshot

Fudbalski savez Hrvatske (HNS) žalio se na suđenje na meču koji je prije nekoliko dana digao buru. Hrvatska je u 103. minutu protiv Portugala došla do gola za produžetke, međutim stigao je poziv iz VAR sobe da se "aktivirao čip" i da je potrebno dosuditi ofsajd.

Zbog toga su u Hrvatskoj rezignirani, smatraju da su oštećeni i da im je uskraćeno bar dodatnih pola sata na Svjetskom prvenstvu, tako da su sada i zvanično uložili žalbu kod FIFA.

Kako se ističe u saopštenju, smatraju da je "tehnologija zloupotrebljena" i da je to razlog zašto je Hrvatska eliminisana.

"Hrvatski fudbalski savez poslao je dopis predsjedniku FIFA Đaniju Infantinu u kojem smo izrazili duboko razočaranje i neslaganje zbog utakmice sa Portugalom, ne zbog samih sudijskih odluka, jer se o njima može razgovarati poslije svake utakmice, već zbog samog procesa koji je doveo do tih odluka", rekao je Tomislav Paca, portparol HNS-a.

"Za početak, smatramo da je kod jedanaesterca za Portugal potpuno pogrešno primijenjen VAR protokol i da sudija nije trebalo da bude pozvan da pregleda snimak. Još važnije, kod izjednačujućeg gola Gvardiola, protivno pravilima fudbala i samom duhu igre, dosuđen je ofsajd Pašaliću zbog navodnog igranja loptom Matanovića, koje zapravo nije postojalo, samo zato što je senzor tako pokazao".

"Smatramo da je to zloupotreba tehnologije, čiju primjenu u fudbalu podržavamo, ali mislimo da ovakav način korišćenja nije koristan ni za FIFA, ni za reprezentacije, ni za ljubitelje fudbala. Svjesni smo da naš dopis neće umanjiti bol i razočaranje navijača i igrača, ali smatramo da je važno da upozorimo FIFA i zatražimo detaljno obrazloženje svih donijetih odluka".

Podsjetimo, ovo je samo jedna od kontroverzi na Svjetskom prvenstvu, pošto traje drama i pred utakmicu Belgije i SAD, pošto je crveni karton Balogunu "obrisan" na zahtjev Donalda Trampa.

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