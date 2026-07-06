"Ovaj prostak nije naučio ni da piše": Kilijan Mbape pred svima spustio političarku iz Paragvaja

Kilijan Mbape odgovorio je na rasistički komentar paragvajske političarke Seleste Amarilje, braneći čast svoje zemlje i igrača.

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Najbolji strijelac reprezentacije Francuske Kilijan Mbape žestoko je reagovao na prozivku paragvajske političarke Seleste Amarilje koja ga je na ružan način vrijeđala na društvenim mrežama. Rasistički komentar Amarilje stigao je poslije burne utakmice koju su Francuska i Paragvaj odigrali na Svjetskom prvenstvu, a Mbape nije želio da oćuti na takve riječi.

"Ovaj prostak nije naučio čak ni da piše. Umjesto majčinog mlijeka sisao je kokos, a najobrazovanije što je ikada slušao bile su šimpanze. Trebalo je da mu Hil pokaže srednji prst. Ja to radim u Senatu i ništa se ne desi!", napisala je Paragvajka.

S obzirom na to da je njen komentar postao viralan, Kilijan Mbape je odlučio da je "spusti" pred svima: "Gospođo Seleste Amarilja, vi ste žena vrijedna prezira i nedostojna funkcije koju obavljate. Ne predstavljate Paragvaj, zemlju koja je tokom čitavog takmičenja pokazivala strast i čast", napisao je Mbape.

"Zbog vaše nepromišljenosti i otvorenog rasizma, cijeli svijet je već zaboravio istorijski uspjeh i trud koji su vaši igrači ostvarili na ovom Svjetskom prvenstvu, a umjesto toga ostala je slika nesposobne žene koja svojoj zemlji daje najgoru moguću predstavu. Nikada neću dozvoliti ljudima poput vas da slobodno šire svoju mržnju i rasizam širom svijeta", napisao je strijelac čak sedam golova za Francusku na ovoj utakmici.

Inače, Mbape je protiv Paragvaja dobio "ozbiljne batine", pokušavali su na razne načine da ga poremete igrači južnoameričke selekcije, pa se na kraju i radovao pred njima i zbog toga ga je golman Hil gađao loptom.

Francuska je na kraju pobijedila 1:0 golom Mbapea iz penala u 70. minutu, a naredni rival "trikolora" biće Maroko.