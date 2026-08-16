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Arsenal za 23 sekunde razbio odbranu Mančester sitija: Sezona u Engleskoj nije mogla bolje da počne

Arsenal za 23 sekunde razbio odbranu Mančester sitija: Sezona u Engleskoj nije mogla bolje da počne

Autor Dušan Ninković
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Prvi takmičarski meč najboljih engleskih klubova u novoj sezoni donio uzbuđenja od prve sekunde, a gol poslije samo 23 sekunde igre.

Arsenal Mančester siti gol poslije samo 23 sekunde Izvor: Dimitris Legakis/EPA

Fudbaleri Arsenala i Mančester sitija, dva najbolja tima u Engleskoj, novu sezonu otvaraju međusobnom takmičarskom utakmicom u okviru Komjuniti šilda, odnosno Superkupa. Ako je suditi po ovom meču, nova sezona engleskog fudbla biće spektakularna - jer je Arsenalu bilo potrebno 23 sekunde da postigne gol protiv Sitija.

Od kako su krenuli sa centra, fudbaleri Arsenala su dvadesetak sekundi pritiskali poslednju liniju odbrane Mančester sitija. Kada se ukazala idealna prilika, vezni fudbaler Majls Luis-Skeli je gurnuo loptu u prostor, a Rikardo Kalafjori je iskoristio idealnu priliku i lako savladao golmana Đanluiđija Donarumu.

Očigledno je da nije uigrana posljednja linija tima koji od ovog ljeta umjesto Pepa Gvardiole trenira Enco Mareska, pa je pred njim mnogo posla da "zategne" ekipu pred početak nove sezone u kojoj će "Građani" pokušati da vrate titulu u svoje vitrine. Prethodne godine trofej im je izmakao baš zbog toga što je nakon više od 20 godina Arsenal postao šampion.

Tim iz Londona završio je sezonu sa čak sedam bodova prednosti, iako je pet rundi prije kraja djelovalo da će Mančester siti sedmog trofeja u posljednjih devet sezona. Sa druge strane, Mančester siti je osvojio oba trofeja u domaćim kupovima - savladao je Čelsi u FA Kupu (1:0) i Arsenal (2:0) u Liga kupa.

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Arsenal Mančester siti

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