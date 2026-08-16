Došao u Partizan iz Reala, sada odlazi: "Nastaviće karijeru u drugoj sredini"

Mitar Bošnjaković napustio je Partizan

Izvor: MN PRESS

Mladi krilni košarkaš Mitar Bošnjaković (19) napustio je Partizan poslije dvije sezone neigranja. Stigao je u klub iz omladinskog pogona Real Madrida, ali nije uspio da se izbori za minutažu i značajnu ulogu ni kod Željka Obradovića, ni kod Đoana Penjaroje. Zato ovaj rastanak neće iznenaditi mnoge.

Bošnjaković je došao u Partizan poslije velikih uspjeha u mladim kategorijama Srbije (zlato na EP 2023 i srebro na 2024. i 2026), u dresu U-20 reprezentacije ovog ljeta je osvojio srebro na EP u Sloveniji, ali će karijeru ipak graditi daleko od Humske.

U crno-bijelom je osvojio titulu prvaka ABA lige i Superlige Srbije 2025.

"Mitre, tvoj Partizan ti želi sreću"

Partizan na rastanku nije naveo u koji klub će Bošnjaković otići.

"Doskorašnji prvotimac Partizana Mozzart Bet i U20 reprezentativac Srbije Mitar Bošnjaković, nastaviće karijeru u drugoj sredini. Klub i igrač su postigli dogovor o prekidu saradnje i Mitar je sada slobodan u izboru sredine i nove šanse. Mitre, tvoj Partizan ti želi puno sreće u nastavku karijere", saopštili su crno-bijeli.

Rastanak na dan velikog potpisa u Humskoj

Istog dana, u nedjelju ujutru, Partizan je ozvaničio dolazak bivšeg igrača Indijana Pejsersa, Itana Tompsona. Na taj način, dodatno je kompletiran tim Đoana Penjaroje za sezonu 2026/27.