Mitar Bošnjaković napustio je Partizan
Mladi krilni košarkaš Mitar Bošnjaković (19) napustio je Partizan poslije dvije sezone neigranja. Stigao je u klub iz omladinskog pogona Real Madrida, ali nije uspio da se izbori za minutažu i značajnu ulogu ni kod Željka Obradovića, ni kod Đoana Penjaroje. Zato ovaj rastanak neće iznenaditi mnoge.
Bošnjaković je došao u Partizan poslije velikih uspjeha u mladim kategorijama Srbije (zlato na EP 2023 i srebro na 2024. i 2026), u dresu U-20 reprezentacije ovog ljeta je osvojio srebro na EP u Sloveniji, ali će karijeru ipak graditi daleko od Humske.
U crno-bijelom je osvojio titulu prvaka ABA lige i Superlige Srbije 2025.
"Mitre, tvoj Partizan ti želi sreću"
Došao u Partizan iz Reala, sada odlazi: "Nastaviće karijeru u drugoj sredini"
Partizan na rastanku nije naveo u koji klub će Bošnjaković otići.
"Doskorašnji prvotimac Partizana Mozzart Bet i U20 reprezentativac Srbije Mitar Bošnjaković, nastaviće karijeru u drugoj sredini. Klub i igrač su postigli dogovor o prekidu saradnje i Mitar je sada slobodan u izboru sredine i nove šanse. Mitre, tvoj Partizan ti želi puno sreće u nastavku karijere", saopštili su crno-bijeli.
Rastanak na dan velikog potpisa u Humskoj
Istog dana, u nedjelju ujutru, Partizan je ozvaničio dolazak bivšeg igrača Indijana Pejsersa, Itana Tompsona. Na taj način, dodatno je kompletiran tim Đoana Penjaroje za sezonu 2026/27.
- Otišli iz Partizana: Bruno Fernando (Anadolu Efes), Dvejn Vašington (Bajern), Nik Kalates (PAOK), Sterling Braun (Žalgiris), Dilan Osetkovski (Valensija), Isak Bonga (Panatinaikos), Šejk Milton (Hapoel Jerusalim), Aleksej Pokuševski (Lokomotiva Kubanj)
- Došli: Lamar Stivens (Pariz), Kevarijus Hejs (Monako), Alesandro Pajola (Virtus), Nikola Tanasković (Budućnost), Luka Vildoza (Virtus), Derek Vilis (Pariz), Kajl Olmen (Turk Telekom), Itan Tompson (Indijana Pejsers)
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