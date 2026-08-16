Španski trener Albert Rijera otkrio je dio svoje trenerske filozofije na predstavljanju na Marakani.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Novi trener Crvene zvezde Albert Rijera ne želi u svom timu nijednog igrača koji nema želju da u ovom momentu nosi crveno-bijeli dres. To je odmah stavio do znanja na predstavljanju na Marakani i donekle nagovijestio kakav će pristup imati u prvim radnim nedeljama na novom poslu. Moraće što bolje da posloži postojeće "kockice", pošto srpskog šampiona očekuju plej-of utakmice protiv Viktorije Plzenja.

Upitan je o potencijalnim pojačanjima, ali se Španac fokusirao na postojeći igrački kadar.

"Prioritet su igrači koji su timu, prvo ću razgovarati sa njima. Ako neki igrači hoće da idu, a to nije slučaj, mogu. Pitaću sportskog direktora, ako neko hoće da ide takvi nam nam nisu potrebni. Prvo želim da upoznam igrače, oni koji su ovdje su mi prioritet. Da im pružim ljubav, mogućnost da se dokažu. Imamo još 15-20 dana za to", rekao je Rijera i dodao:

"Ako nam je potreban neki novi igrač, saopštiću. Da pružimo šansu igračima koji su ovdje, ima još vremena da nešto ispravimo. Imamo veoma važnu utakmicu u četvrtak".

Vidi opis "Ko hoće, može da ide": Albert Rijera neće ovakve igrače u timu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 18 / 18 AD

Upitan je o talentovanom Vasiliju Kostovu koji je na meti nekoliko evropskih klubova, ali je Rijera nije želio da govori o pojedincima, već je u prvi plan istakao tim.

"Uvijek govorimo o nekom igraču, ko je dao gol, ko je pogriješio. Sa mnom ćete više slušati o ekipi, ovo nije tenis ili golf. Moramo da budemo zajedno, to je kolektiv. Volim da pričam o timu, biće vremena da pričamo o pojedincima. Moraju svi da se osjete važnima, da zajedno napadaju... Odbrambeni igrač je onaj koji daje prvo dodavanje, a i od centarfora ćemo tražiti da igra odbranu. Tako isto i štoper u napadu. Želimo da odigramo dobro. Svi imaju odgovornost. Većina razgovora će biti kolektivna. A vi ste tu ko je dao gol, ali da bi neko dao gol mora da ima podršku ostalih igrača."