Luis Enrike ga čekao u Parizu, pa mu javili da je sve propalo

Pari Sen Žermen je sve dogovorio i Luis Enrike je mislio da ima novog prvog golmana. A onda je sve propalo.

Izvor: EPA/ANNA SZILAGYI

Teško da je iko uradio Pari Sen Žermenu ovo što je učinio Zajon Suzuki. Japanski golman je imao sve završeno za prelazak u redove "svetaca" nakon Svjetskog prvenstva, poslao je klub avion po njega, ali na kraju se on okrenuo i otišao u Englesku. Potpisaće ugovor sa Aston Vilom!

Navodno su Suzukijevi agenti tražili ogromnu proviziju, a na takve ujcene PSŽ ne pristaje. Makar ne otkada je Enrike tu.

Uspio je Pari Sen Žermen da riješi dovođenje heroja finala Mundijala Ferana Toresa, potpisali su i Miku Godtsa iz Ajaksa, ali izgleda da će im prvi golman ostati Matvej Safonov. Bio je spreman da ponudi veliki novac Parmi PSŽ i sve je završio sa klubom, ali umjesto da ove nedjelje odradi ljekarske preglede u Parizu Japanac je završio u Birmingemu.

Suzuki je prešao u Aston Vilu za 30.000.000 evra i zamijeniće Emilijana Martineza na golu. Kako javljaju strani mediji popularni Dibu ide u Juventus da riješi hronični problem koji postoji na golu otkako nema više Đanluiđija Bufona.

Amerika, Gana i Japan

Zajon Suzuki je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama u braku oca iz Gane i majke iz Japana, a kada je bio dijete porodica se preselila u JApan i odrastao je u Uravi. Tu je počeo da brani za Urava Red Dajmondse, ali ga je već 2023. u Evropu odveo Sent Truden. Odatle je prešao u Parmu, a sada pravi transfer karijere i ide u Premijer ligu.

Boriće se za mjesto među stativama sa iskusnim Holanđaninom Markom Bizotom koji je bio na golu u meču Superkupa Evrope protiv upravo Pari Sen Žermena. Vidjećemo da li će sa njim u timu igrati Kosta Nedeljković kao rezerva na desnom beku za Metija Keša ili će Smederevac biti prodan ili poslan na pozajmicu.