logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luis Enrike ga čekao u Parizu, pa mu javili da je sve propalo

Luis Enrike ga čekao u Parizu, pa mu javili da je sve propalo

Autor Nikola Lalović
0

Pari Sen Žermen je sve dogovorio i Luis Enrike je mislio da ima novog prvog golmana. A onda je sve propalo.

Zajon Suzuki prevario PSŽ i otišao u Aston Vilu Izvor: EPA/ANNA SZILAGYI

Teško da je iko uradio Pari Sen Žermenu ovo što je učinio Zajon Suzuki. Japanski golman je imao sve završeno za prelazak u redove "svetaca" nakon Svjetskog prvenstva, poslao je klub avion po njega, ali na kraju se on okrenuo i otišao u Englesku. Potpisaće ugovor sa Aston Vilom!

Navodno su Suzukijevi agenti tražili ogromnu proviziju, a na takve ujcene PSŽ ne pristaje. Makar ne otkada je Enrike tu. 

Uspio je Pari Sen Žermen da riješi dovođenje heroja finala Mundijala Ferana Toresa, potpisali su i Miku Godtsa iz Ajaksa, ali izgleda da će im prvi golman ostati Matvej Safonov. Bio je spreman da ponudi veliki novac Parmi PSŽ i sve je završio sa klubom, ali umjesto da ove nedjelje odradi ljekarske preglede u Parizu Japanac je završio u Birmingemu.

Suzuki je prešao u Aston Vilu za 30.000.000 evra i zamijeniće Emilijana Martineza na golu. Kako javljaju strani mediji popularni Dibu ide u Juventus da riješi hronični problem koji postoji na golu otkako nema više Đanluiđija Bufona. 

Amerika, Gana i Japan

Zajon Suzuki je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama u braku oca iz Gane i majke iz Japana, a kada je bio dijete porodica se preselila u JApan i odrastao je u Uravi. Tu je počeo da brani za Urava Red Dajmondse, ali ga je već 2023. u Evropu odveo Sent Truden. Odatle je prešao u Parmu, a sada pravi transfer karijere i ide u Premijer ligu. 

Boriće se za mjesto među stativama sa iskusnim Holanđaninom Markom Bizotom koji je bio na golu u meču Superkupa Evrope protiv upravo Pari Sen Žermena. Vidjećemo da li će sa njim u timu igrati Kosta Nedeljković kao rezerva na desnom beku za Metija Keša ili će Smederevac biti prodan ili poslan na pozajmicu.

Tagovi

Pari Sen Žermen Aston Vila fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC