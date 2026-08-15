Ognjen Valjić: Velež oštećen protiv Borca u Banjaluci (VIDEO)

Stručni saradnik za suđenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Ognjen Valjić prokomentarisao je sporne situacije iz prvog kola šampionata u kojem je konstatovao da je Velež oštećen u Banjaluci.

Izvor: YouTube/Arena sport

Borac je na otvaranju sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine savladao mostarski Velež (3:1), ali je banjalučki sudija Ognjen Valjić u izjavi za "Arenu Sport" istakao da je drugom golu crveno-plavih koji je postigao Amer Hiroš prethodila ofsajd pozicija.

Prema njegovim riječima, pogodak nije trebao biti priznat, a istakao je i da VAR linije koje su prikazane u prenosu nisu bile dobro povučene.

Izvor: YouTube/Arena sport

"Sudija nije bio dobro pozicioniran, a kada vidimo povučene linije iz VAR sobe, ne znam šta je uticalo na ovo. Linije zaista nisu dobro povučene. Da li zbog pozicije kamere, linija je loše izvučena, kao da je izlomljena. Ovo nije moglo da se koristi. Trebala je da se prihvati ili odluka sudije na terenu ili da se ne pokazuje ova pogrešna linija u prenosu. Vidi se da plava linija ide preko noge napadača, ne djeluje ubjedljivo", rekao je Valjić i dodao:

"Lično mislim da ovo jeste ofsajd, da pogodak ne bi trebao biti priznat", prenio je "Avaz".

(MONDO)