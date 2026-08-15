Hitno upozorenje pred meč Novaka Đokovića: "Sve stopirajte i potražite sklonište"

Srpski teniser Novak Đoković neće na teren do kasnih večernjih sati.

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković će sačekati na meč 2. kola Sinsinatija protiv Argentinca Tijaga Avgustina Tirantea, pošto su svi dueli stopirani zbog najavljenog nevremena.

Navijačima i igračima je savjetovano da potraže sklonište i sačekaju da kiša prestane. Novak je trebalo da izađe na teren u 18.30, tačnije, po završetku meča Sonmez i Anisimove, ali i taj duel je prekinut.

Očekuje se da će Đoković i Tirante početi svoj meč tek oko 20.30. Prema prvim procjenama, mečevi bi trebalo da se nastave oko 19.15 časova u zavisnosti od vremenskih uslova.

Play has been suspended due to inclement weather approaching. Please seek shelter.#CincyTennis — Cincinnati Open (@CincyTennis)August 15, 2026

Nepogode utiču i na drugog srpskog predstavnika, Miomira Kecmanovića koji je upravo igrao svoj meč protiv Flavija Kobolija i moraće da ga nastavi poslije normalizacije vremenskih uslova.

Podsjetimo, Srbin i Argentinac se do sada nisu sastajali u karijeri i Novak je apsolutni favorit protiv 50. igrača na planeti.

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Pogledajte 00:10 Novak Đoković igra kolo Izvor: Instagram/Djoker Nole Izvor: Instagram/Djoker Nole

(MONDO)