logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hitno upozorenje pred meč Novaka Đokovića: "Sve stopirajte i potražite sklonište"

Hitno upozorenje pred meč Novaka Đokovića: "Sve stopirajte i potražite sklonište"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski teniser Novak Đoković neće na teren do kasnih večernjih sati.

prekinuti svi mecevi u sinsinatiju djokovic jos nece na teren Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković će sačekati na meč 2. kola Sinsinatija protiv Argentinca Tijaga Avgustina Tirantea, pošto su svi dueli stopirani zbog najavljenog nevremena.

Navijačima i igračima je savjetovano da potraže sklonište i sačekaju da kiša prestane. Novak je trebalo da izađe na teren u 18.30, tačnije, po završetku meča Sonmez i Anisimove, ali i taj duel je prekinut.

Očekuje se da će Đoković i Tirante početi svoj meč tek oko 20.30. Prema prvim procjenama, mečevi bi trebalo da se nastave oko 19.15 časova u zavisnosti od vremenskih uslova.

Nepogode utiču i na drugog srpskog predstavnika, Miomira Kecmanovića koji je upravo igrao svoj meč protiv Flavija Kobolija i moraće da ga nastavi poslije normalizacije vremenskih uslova.

Podsjetimo, Srbin i Argentinac se do sada nisu sastajali u karijeri i Novak je apsolutni favorit protiv 50. igrača na planeti.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Novak Đoković igra kolo
Izvor: Instagram/Djoker Nole
Izvor: Instagram/Djoker Nole

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Masters Sinsinati Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC