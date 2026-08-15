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Uživo Đoković - Tirante: Novak krenuo lagano ali sigurno 0
uzivo prenos livestream djokovic tirante sinsinati
uzivo prenos livestream djokovic tirante sinsinati
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Uživo Đoković - Tirante: Novak krenuo lagano ali sigurno

Pratite uživo uz MONDO meč Novaka Đoković sa Tijagom Avgustinom Tiranteom na turniru u Sinsinatiju.

Novak Đoković nastupa na turniru u Sinsinatiju poslije dvije godine pauze i sada će u prvom koraku zaigrati sa TIjagom Avgustinom Tiranteom iz Argentine. Meč bi trebalo da počne oko 18:30 časova i možete da ga pratite uživo uz MONDO.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
20:25

1:0 Krenuo je Novak

Prvo je servirao Novak i vidjelo se da nije u formi. Poručeno mu je da "drži vertikalu" od strane njegovog tima, ali ipak je bekendom završio ovaj gem.

20:13

Novak je na terenu

Pozdravila ga je publika, sada čekamo zagrijavanje, pa tenis!

20:12

'Ajmo Nole!

Višestruki je pobjednik Sinsinatija Novak, mada se dugo mučio i nije mogao da dođe do trofeja na ovom turniru. Sada čekamo da zaigra opet.

19:53

Konačno, Nole može na teren

Amanda Anisimova je savladala Zejnep Somnez 6:2, 6:3 i prošla je dalje. Zakazala je duel sa Ealom u narednom kolu, a za nas je mnogo bitnije što Novak sada može na teren. Očekujemo ga za 15-ak minuta na terenu.

19:53

Nastavlja se!

Ponovo se igra tenis i Amanda Anisimova i Turkinja Sonmez se zagrijavaju.

18:51

Saopštenje

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18:35

A malo je falilo...

Amanda Anisimova je dobila prvi set 6:2 i vodila je 3:2 u drugom, a onda je njen meč prekinut. Da je kiša stigla malo kasnije - možda bi Novak stigao i da izađe na teren. Ovako ga je teško očekivati prije recimo 20 časova.

18:29

Odlaže se meč!

Pada kiša u Sinsinatiju i pred sam kraj meča Somnez i Anisimove prekinuto je sa tenisom. Makar pola sata ćemo gledati prekid!

18:28

Kada će Nole na teren?

Očekujemo ga oko 18:30 časova, ali ne zavisi to od njega. Čeka se kraj duela Sonmez i Anisimove gdje je poslije pola sata igre 5:2 za favorizovanu desetu teniserku svijeta i devetu nositeljku turnira.

18:28

Čekamo Novaka!

Počeo je turnir u Sinsinatiju, a Novak Đoković bi oko 18:30 časova trebalo da izađe na teren i zaigra protiv Tijaga Avgustina Tirantea iz Argentine.

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