Uživo Đoković - Tirante: Novak krenuo lagano ali sigurno

20 : 25 1:0 Krenuo je Novak Prvo je servirao Novak i vidjelo se da nije u formi. Poručeno mu je da "drži vertikalu" od strane njegovog tima, ali ipak je bekendom završio ovaj gem.

20 : 13 Novak je na terenu Pozdravila ga je publika, sada čekamo zagrijavanje, pa tenis! Warming up@DjokerNolestyle#CincyTennispic.twitter.com/kELU13nb9G — Cincinnati Open (@CincyTennis)August 15, 2026

20 : 12 'Ajmo Nole! Višestruki je pobjednik Sinsinatija Novak, mada se dugo mučio i nije mogao da dođe do trofeja na ovom turniru. Sada čekamo da zaigra opet.

19 : 53 Konačno, Nole može na teren Amanda Anisimova je savladala Zejnep Somnez 6:2, 6:3 i prošla je dalje. Zakazala je duel sa Ealom u narednom kolu, a za nas je mnogo bitnije što Novak sada može na teren. Očekujemo ga za 15-ak minuta na terenu.

19 : 53 Nastavlja se! Ponovo se igra tenis i Amanda Anisimova i Turkinja Sonmez se zagrijavaju.

18 : 35 A malo je falilo... Amanda Anisimova je dobila prvi set 6:2 i vodila je 3:2 u drugom, a onda je njen meč prekinut. Da je kiša stigla malo kasnije - možda bi Novak stigao i da izađe na teren. Ovako ga je teško očekivati prije recimo 20 časova.

18 : 29 Odlaže se meč! Pada kiša u Sinsinatiju i pred sam kraj meča Somnez i Anisimove prekinuto je sa tenisom. Makar pola sata ćemo gledati prekid!

18 : 28 Kada će Nole na teren? Očekujemo ga oko 18:30 časova, ali ne zavisi to od njega. Čeka se kraj duela Sonmez i Anisimove gdje je poslije pola sata igre 5:2 za favorizovanu desetu teniserku svijeta i devetu nositeljku turnira.