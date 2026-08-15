Uživo Đoković - Tirante: Novak krenuo lagano ali sigurno

Pratite uživo uz MONDO meč Novaka Đoković sa Tijagom Avgustinom Tiranteom na turniru u Sinsinatiju.
Novak Đoković nastupa na turniru u Sinsinatiju poslije dvije godine pauze i sada će u prvom koraku zaigrati sa TIjagom Avgustinom Tiranteom iz Argentine. Meč bi trebalo da počne oko 18:30 časova i možete da ga pratite uživo uz MONDO.
1:0 Krenuo je Novak
Prvo je servirao Novak i vidjelo se da nije u formi. Poručeno mu je da "drži vertikalu" od strane njegovog tima, ali ipak je bekendom završio ovaj gem.
Novak je na terenu
Pozdravila ga je publika, sada čekamo zagrijavanje, pa tenis!
Warming up@DjokerNolestyle#CincyTennispic.twitter.com/kELU13nb9G— Cincinnati Open (@CincyTennis)August 15, 2026
'Ajmo Nole!
Višestruki je pobjednik Sinsinatija Novak, mada se dugo mučio i nije mogao da dođe do trofeja na ovom turniru. Sada čekamo da zaigra opet.
Konačno, Nole može na teren
Amanda Anisimova je savladala Zejnep Somnez 6:2, 6:3 i prošla je dalje. Zakazala je duel sa Ealom u narednom kolu, a za nas je mnogo bitnije što Novak sada može na teren. Očekujemo ga za 15-ak minuta na terenu.
Nastavlja se!
Ponovo se igra tenis i Amanda Anisimova i Turkinja Sonmez se zagrijavaju.
Saopštenje
A malo je falilo...
Amanda Anisimova je dobila prvi set 6:2 i vodila je 3:2 u drugom, a onda je njen meč prekinut. Da je kiša stigla malo kasnije - možda bi Novak stigao i da izađe na teren. Ovako ga je teško očekivati prije recimo 20 časova.
Odlaže se meč!
Pada kiša u Sinsinatiju i pred sam kraj meča Somnez i Anisimove prekinuto je sa tenisom. Makar pola sata ćemo gledati prekid!
Kada će Nole na teren?
Očekujemo ga oko 18:30 časova, ali ne zavisi to od njega. Čeka se kraj duela Sonmez i Anisimove gdje je poslije pola sata igre 5:2 za favorizovanu desetu teniserku svijeta i devetu nositeljku turnira.
Čekamo Novaka!
Počeo je turnir u Sinsinatiju, a Novak Đoković bi oko 18:30 časova trebalo da izađe na teren i zaigra protiv Tijaga Avgustina Tirantea iz Argentine.