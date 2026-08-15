Izbacili Borac pa doveli veliko pojačanje – Grujić stigao u Sofiju!

Bivši fudbaler Crvene zvezde, Liverpula i Porta potpisao za Levski.

Izvor: PFC Levski/zvanični sajt

Fudbaleri Levskog nakon što su deklasirali banjalučki Borac eliminisali su i jermenski Kairat i sada ih dijeli 180 minuta od plasmana u Ligu šampiona.

Šampion Bugarske u plej-ofu Lige šampiona igraće protiv AEK-a, a pred dvomeč s Atinjanima ekipa Levskog dobila je veliko pojačanje.

Novi igrač Levskoj je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Liverpula i Porta – Marko Grujić.

Srpski internacionalac potpisao je ugovor sa nedavnim protivnikom Borca u kvalifikacijama za Ligu šampiona na dvije godine.

Klub iz Sofije prilikom predstavljanja Grujića istakao je da je on bio prvo pojačanje Liverpula u eri Jirgena Klopa, ali i da je riječ o fudbaleru koji je osvojio brojne trofeje.

Zanimljivo je da je posljednji trofej Grujić otvorio upravo sa AEK-om, protiv koga će sada igrati odlučujući dvomeč za plasman u Ligu šampiona.

Ukoliko uspiju da eliminišu AEK biće to povratak Levskog u najjače evropsko klupsko takmičenje poslije tačno 20 godina.