"Srpski AEK" po ukusu Marka Nikolića: Okupio bivše bisere Crvene zvezde u Atini

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Marko Grujić pojačao AEK iz Atine poslije Luke Jovića.

Marko Grujić pojačao AEK

Povremeni srpski reprezentativac Marko Grujić napustio je Porto u skladu s najavama i poslije pet godina promijenio klub. Nova njegova destinacija je Atina, gdje će igrati za AEK zajedno sa Lukom Jovićem, koga je ranije ovog ljeta srpski trener Marko Nikolić doveo kao najveće pojačanje.

Marko Grujić (29) u AEK stiže kao slobodan agent poslije raskida ugovora s Portom i potpisao je ugovor na godinu dana, s mogućnosti produžetka saradnje za još dvije sezone ako obje strane budu zadovoljne.


"Pet godina u plavo-bijelom, osam trofeja. Bila je to avantura puna velikih uspomena, ali i jedan težak trenutak. Prošla sezona bila je veoma teška za mene zbog ozbiljne povrede. Radio sam svakog dana da se što prije vratim, da pomognem timu i ponovo igram u dresu ovog velikog kluba. Hvala svima koji su mi pomogli da se vratim onome što najviše volim. Uvijek sam davao sve od sebe, boreći se sa onom strašću koja predstavlja Porto. Sada sam još jedan navijač više! Naši navijači su bili posebni od prvog dana i želim da ova sezona bude velika. Sada svi moramo da podržimo Ponos sjevera. Porto će zauvijek biti u mom srcu", napisao je na Instagramu Marko Grujić i mnogi saigrači zahvalili su mu se na saradnji.

Grujić je dijete Crvene zvezde i iz nje je otišao 2016. godine u transferu vrijednom sedam miliona evra, kao prvo pojačanje Jirgena Klopa u Liverpulu. Nije se naigrao za "redse" i išao je na pozajmice u Kardif i Hertu, pa onda Porto, koji ga je otkupio za devet miliona evra posle dvije pozajmice.


U dresu dvostrukog prvaka Evrope odigrao je ukupno 140 utakmica i zabilježio je po četiri gola i asistencije, a sada je vrijeme za nove obaveze u Atini.

Tagovi

AEK Marko Grujić

