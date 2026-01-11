Srbija ne pristaje na poraz, ni kada djeluje da je gotovo: Rukometaši u posljednjem minutu iznenadili Poljake

Reprezentacija Srbije izbjegla poraz u Poljskoj postigavši tri gola u posljednjem minutu, za konačan remi.
Reprezentacija Srbije odigrala je neriješeno 32:32, u drugoj prijateljskoj utakmici protiv Poljske u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo (15. januar - 1. februar). Poslije dosta preokreta i velike borbe, srpski tim je pred kraj meča imao zaostatak od tri gola, ali je pogocima Darka Đukića i Vanje Ilića uspio da izbori remi.
U posljednjih deset minuta se ušlo s neriješenim rezultatom 23:23, a onda je Srbija preko Aljoše Damjanovića i Mijajla Marsenića postigla dva gola i rezultat je bio 23:25. Nije dugo trajala radost, a Poljska je već stigla na 26:26 u 53. minutu. Igralo se potom gol za gol, a onda je Poljska postigla dva laka pogotka i u 57. minutu prvi put imala dva gola više, a potom i tri.
U posljednjem minutu rezultat je bio 32:29 za Poljake, kada je Đukić pogodio iz penala, poslije čega su uslijedili golovi Vanje Ilića za izjednačenje i remi koji u tim okolnostima ima težinu pobjede. I to sa dosta značaja, bez obzira na to što je u pitanju pripremni meč za Evropsko prvenstvo, na kojem "orlove" čeka "grupa smrti" i mečevi protiv Španije 15. januara, Njemačke 17. januara i Austrije, 19. januara.
Ovo je bio učinak ekipe Raula Gonzalesa protiv Poljske: Cupara, Vorkapić 1, Jevtić, Borzaš 7, Kojadinović 2, Trnavac, N. Ilić 3, V. Ilić 3, Mićić, Damjanović 3, Kukić, Mitrović 2, Tasić, Popović 1, Dodić 2, Đukić 1, Pešmalbek 4, Marsenić 3, Milosavljev.