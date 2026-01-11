logo
Srbija ne pristaje na poraz, ni kada djeluje da je gotovo: Rukometaši u posljednjem minutu iznenadili Poljake

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Reprezentacija Srbije izbjegla poraz u Poljskoj postigavši tri gola u posljednjem minutu, za konačan remi.

Srbija remizirala sa Poljskom u prijateljskom meču Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije odigrala je neriješeno 32:32, u drugoj prijateljskoj utakmici protiv Poljske u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo (15. januar - 1. februar). Poslije dosta preokreta i velike borbe, srpski tim je pred kraj meča imao zaostatak od tri gola, ali je pogocima Darka Đukića i Vanje Ilića uspio da izbori remi.

U posljednjih deset minuta se ušlo s neriješenim rezultatom 23:23, a onda je Srbija preko Aljoše Damjanovića i Mijajla Marsenića postigla dva gola i rezultat je bio 23:25. Nije dugo trajala radost, a Poljska je već stigla na 26:26 u 53. minutu. Igralo se potom gol za gol, a onda je Poljska postigla dva laka pogotka i u 57. minutu prvi put imala dva gola više, a potom i tri.

U posljednjem minutu rezultat je bio 32:29 za Poljake, kada je Đukić pogodio iz penala, poslije čega su uslijedili golovi Vanje Ilića za izjednačenje i remi koji u tim okolnostima ima težinu pobjede. I to sa dosta značaja, bez obzira na to što je u pitanju pripremni meč za Evropsko prvenstvo, na kojem "orlove" čeka "grupa smrti" i mečevi protiv Španije 15. januara, Njemačke 17. januara i Austrije, 19. januara.

Ovo je bio učinak ekipe Raula Gonzalesa protiv Poljske: Cu­pa­ra, Vor­ka­pić 1, Jev­tić, Bor­zaš 7, Ko­ja­di­no­vić 2, Tr­na­vac, N. Ilić 3, V. Ilić 3, Mi­ćić, Da­mja­no­vić 3, Ku­kić, Mi­tro­vić 2, Ta­sić, Po­po­vić 1, Do­dić 2, Đu­kić 1, Pe­šmal­bek 4, Mar­se­nić 3, Mi­lo­sa­vljev.

Tagovi

Rukomet Srbija Poljska prijateljska utakmica

