Raul Gonzales na klupi Srbije debitovao porazom protiv Poljske u utakmici zatvorenog tipa.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Muška rukometna reprezentacija Srbije izgubila je od Poljske 33:32 (18:18) u prvoj kontrolnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo. Srpski rukometaši pružili su odličan otpor na debiju Raula Gonzalesa, držali se sve do samog kraja, a onda je Poljska golom sa penala poslije isteka 60. minuta igre došla do pobjede.

Sve vrijeme smo gledali klackalicu i činilo se da meč može da ode na obje strane, a posle dva gola Stefana Dodića u 56. minutu poveli smo 30:29 i igralo se potom gol za gol.

Vidi opis Opomena za Srbiju pred Evropsko prvenstvo: Poljaci pobijedili kad je vrijeme isteklo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

SRBIJA: Cupara, Vorkapić 2, Jevtić, Borzaš 2, Kojadinović 3, Trnavac, N. Ilić 4, V. Ilić 1, Mićić, Damjanović, Kukić 3, Mitrović 2, Tasić, Popović, Dodić 4, Đukić 1, Pešmalbek 3, Marsenić 7, Milosavljev.

Poljska je imala napad na trideset sekundi do kraja i dobila je penal poslije isteka 60. minuta igre za 33:32.

Najefikasniji u srpskim redovima bio je Mijajlo Marsenić sa sedam golova, Stefan Dodić i Nemanja Ilić dodali su po četiri, dok vredi istaći i da je sjajno čitav meč branio golman Vladimir Cupara.

Upravo protiv Poljske će Srbija odigrati i svoju drugu i posljednju utakmicu (takođe zatvorenog tipa) u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo koje počinje već 15. januara , a kao što je poznato "orlovi" će igrati u danskom Herningu u grupnoj fazi gde igra protiv Njemačke, Španije i Austrije.